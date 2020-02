”Mäihä” voitti Imatran Ukonniemen toimintapuiston ideakilpailun

Lappset tuo markkinoille muumiteemaisen leikkivälinemalliston, Muumitalon piha ensimmäisenä 9.8.2019 07:00:00 EEST | Tiedote

Lappset Group julkistaa Suomessa ja Ruotsissa Moomin Play by Lappset -tuotesarjan, jonka ensimmäinen osa on Muumitalon piha –kokonaisuus. Uusi mallisto koostuu eri Muumihahmoille suunnitelluista aluekokonaisuuksista ja yksittäisistä muumiteemaisista leikkipaikkavälineistä. Näiden lisäksi Lappsetin teemapuistoista vastaavalla yksiköllä Lappset Creativella on mahdollisuus suunnitella ja tuottaa muumiteemaisia aktiviteettipuistoja valituille markkinoille.