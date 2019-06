Maija Kaunismaan single "ONNI JONKA ANNOIN POIS" kannustaa ilmastoaktivismiin Reino Helismaan klassikkosanoituksen myötä

Laulaja-säveltäjä Maija Kaunismaan uusi kappale ja musiikkivideo "Onni jonka annoin pois" kannustaa toimimaan ilmastohätätilasta aiheutuvan kärsimyksen ja maapallon kantokyvyn puolesta.

"Hyvät tekstit toimivat kaikissa konteksteissa, kuten tämä Reino Helismaan sodanjälkeinen klassikkosanoitus "Onni jonka annoin pois". Rakkauslauluilla on ollut oma aikansa ja paikkansa, mutta nyt meidän on ilmaistava päättäjille että on toimittava aktiivisesti yhdessä koko maailman hyväksi. Rakkaus omaa maapalloamme kohtaan on nyt tärkeämpää kuin koskaan." sanoo Kaunismaa.

Maija Kaunismaa tunnetaan upeasta lauluäänestään ja tarttuvista melodioistaan. Kaunismaa aikasemmat levyt ovat "Valtion miehet" kirjailija Elina Karjalaisen kanssa (Love Records, 2000) ja "Liian lyhyt hame - kertomuksia keittiöstä" kirjailija Sofi Oksasen kanssa (MuFarang International, 2011).

Kaunismaa on artist-in-residence -taiteilija Zen Center of Los Angelesissa, jossa hän viettää aikaa vuosittain amerikkalaisen Kobori Roshi-stipendin turvin. Merkittävä osa tulevan levyn "The Pine House Songs" materiaalista on kirjoitettu ZCLA:ssa The Pine House -nimisessä talossa Los Angelesin Koreatownissa.

Kaunismaa on yksi Peacemakers Finlandin perustajajäsenistä, jonka maailmanlaajuinen kattojärjestö on buddhalaisista periaatteista ammentava kansalaisaktiivistien järjestö Zen Peacemakers International.

YouTube: https://youtu.be/4lCHF_KuyBs

Spotify:

https://open.spotify.com/track/4sbshOVTvwEfanSI7GU6ff?si=yGLyzNBvTuihN5fBL7Ub4g



ONNI JONKA ANNOIN POIS

Sävellys Maija Kaunismaa

Sanoitus Reino Helismaa (© Warner/Chappell Music Finland)

Sovitus Kaunismaa, Ijäs, Sihvonen

Laulu ja koskettimet Maija Kaunismaa

Rummut ja perkussiot Mikko Ijäs

Kantele Maija Kauhanen

Kitarat ja basso Aki Sihvonen

Äänivalmennus Ian Nicholas (How the Voice Works/UK)

Äänitys ja miksaus Aki Sihvonen (Finnvox)

Masterointi Pauli Saastamoinen (Finnvox)

Tuotanto Maija Kaunismaa, Mikko Ijäs ja Aki Sihvonen



www.maijakaunismaa.com

www.peacemakersfinland.org