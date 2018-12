Maiju Björkqvist vinner Queen Silvia Nursing Award i Finland 2018

Suomen Lucia-neito tukee apua tarvitsevia perheitä 23.11.2018 14:29 | Tiedote

Suomen Lucia-neito 2018, Lucia-keräys ja tämänvuotinen Lucia-ohjelma Äänestys vuoden 2018 Suomen Lucia-neidosta on parhaillaan käynnissä, ja viimeinen äänestyspäivä on keskiviikkona 28. marraskuuta. Ehdokkaiden esittelyt ja äänestysohjeet löytyvät osoitteesta www.lucia.fi. Apua tarvitseville perheille suunnattu Lucia-keräys jatkuu tammikuun 2019 loppuun asti. Lucia auttaa apua tarvitsevia lapsiperheitä Lucia-keräys kerää varoja myös tänä vuonna auttaakseen suomalaisia lapsiperheitä, joilla on eri syistä johtuen haasteita selviytyä jokapäiväisestä elämästään. Vuonna 2017 Lucia-keräys tuotti noin 164 000 euroa. Folkhälsan järjesti viime vuoden keräystuotoilla muun muassa FamiljeKraft-leirejä perheille, jotka ovat vaarassa uupua. Tule katsomaan Suomen Lucia-neitoa Professori Sixten Korkman kruunaa Suomen Lucia-neidon Helsingin tuomiokirkossa torstaina 13. joulukuuta kello 17. Sen jälkeen Lucia-kulkue matkaa Helsingin keskustan läpi. Lucia-neito on jo varattu lähes 100 vierailukäynnille. S