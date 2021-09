Mainonnan Monitaho -tunnustus Tommi Laiholle markkinoijien inspiroinnista ja markkinointialan näkyväksi tekemisestä

– Positiivisen ja avoimen asenteensa siivittämänä Tommi on inspiroinut monia blogikirjoituksillaan ja luonut samalla myönteistä julkisuutta markkinointiviestintäalasta ja siellä toimivista ihmisistä. Tommi uskaltaa puhua reilusti alan iloista, kipupisteistä, luomisen tuskasta ja itsensä löytämisestä aina uudelleen. Hän on arvostettu ja palkittu strategikko ja vahva tekijä Folk Finlandin menestyksen takana, perustelee valintaa MAT-säätiön puheenjohtaja Pasi Myllymaa.

– Kun katson, ketkä palkinnon ovat aiemmin saaneet, olen otettu ja kiitollinen. He ovat niitä, jotka ovat olleet luomassa suomalaisen mainonnan historiaa, ja arvostan heitä korkealle. Tämä tunnustus tuntuu elämäntyöpalkinnolta, kommentoi Tommi Laiho.



Olennaista ovat ihmisymmärrys, luovuus ja tarinat



Laihon elämäntyötä markkinoinnissa on ohjannut tunneäly.



– Kun havaitsee syvällisiä totuuksia ihmisen käyttäytymisestä, vaikuttavan markkinoinnin tekeminen on mahdollista. Itse vaikuttaminen sitten tapahtuu tarinankerronnan kautta.



Laiho muistuttaa, että markkinoinnin perustotuudet eivät muutu ajassa.



– Muutosten ja trendien keskellä pyrin muistuttamaan siitä, mikä tekee brändistä ainutlaatuisen ja merkityksellisen. Se on ihmisymmärrys suhteessa brändin tarkoitukseen, Laiho sanoo.



– Brändien ja konseptien luominen edellyttävät tekijöiltään niin rohkeutta ja ainutlaatuista ajattelua kuin osaamistakin. Tämä yhdistelmä on harvojen käsissä, joten kannustan markkinoijia vaatimaan kumppaneiltaan enemmän ja parempaa. Siitä pitää myös olla valmis maksamaan.



MAT-stipendi MarkkinointiKollektiivin MarkkinointiUutisille



Tommi Laiho sai kunnian valita MAT-säätiön 5000 euron arvoisen stipendin saajan. Hän päätyi MarkkinointiUutisiin, joka on MarkkinointiKollektiivin julkaisema markkinointimedia. Se raportoi päivittäin lyhyitä uutisia sekä julkaisee taustoittavia artikkeleita ja nostaa esiin alan puheenaiheita.



MarkkinointiKollektiivin Santtu Kottila kertoo, että stipendi auttaa yhteisöä askelen lähemmäs unelmaansa, jossa Suomesta tulisi joskus maailman paras maa markkinoinnissa.



– Haluamme hyödyntää stipendin syväluotaavan sisällön julkaisemiseen. Nopea uutistoiminta pitää markkinoinnin ihmiset pulssilla, mutta syvällisemmät artikkelit tuovat sytykettä itsensä kehittämiseen ja yrityksen tai organisaation markkinoinnin kirittämiseen, Kottila sanoo.



– MarkkinointiKollektiivi on onnistunut upeasti siinä, mitä olen itsekin yrittänyt mutta epäonnistunut: saamaan nuoret kollektiivisesti mukaan markkinoinnin tekemiseen. MarkkinointiUutiset on tällä hetkellä ainut alan aktiivinen julkaisu. Siellä intohimoinen tiimi tekee kevyillä resursseilla tärkeää työtä, Laiho perustelee.



Mainonnan Monitaho -tunnustuksen ja MAT-säätiön taustaa



Mainonnan Monitaho -tunnustuksen ja MAT-stipendin myöntää MAT-säätiö. Vuodesta 1967 saakka jaettu Mainonnan Monitaho -tunnustus myönnetään joka toinen vuosi henkilölle, joka toimii esimerkillisesti tai menestyksekkäästi markkinointiviestinnässä tai mainonnassa ja kehittää toiminnallaan alaa.



Mainonnan Monitaho 2021 -tunnustuksen valitsivat MAT-säätiön kanssa yhteistyössä Mark Suomen Markkinointiliitto ja Marketing Finland. Tunnustus jaettiin nyt 46. kerran.



Vuonna 2007 perustettu MAT-säätiö seuraa MAT ry:tä, entistä Mainoshoitajain yhdistystä. MAT-säätiö edistää markkinointiviestintäalan kehitystä ja koulutusta.

Tommi Laihon kuva: Miika Hyvärinen / FOLK