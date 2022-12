Mainosteknologiayhtiö Kioskedin saneerausohjelma vahvistettu

Kioskedin saneerausohjelma pohjautuu yhtiön globaalin liiketoiminnan jatkamiseen, automatisoitua verkkomainontaa tarjoavan teknologian kehittämiseen ja yhtiön velkojen osittaiseen leikkaamiseen. Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä Kioskedin saneerausveloista leikataan yhteensä 90,06%. Yhtiön vakuudettomia saneerausvelkoja leikataan 91,96 %. Yhtiön vakuusvelkoihin ei kohdistu leikkauksia. Kioskedin jäljelle jäävät saneerausvelat ovat velkaleikkausten jälkeen yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa. Velkoja varten on laadittu yrityssaneerauslain mukainen maksuohjelma. Saneerausohjelman kesto riippuu yhtiön tulevista rahoitusjärjestelyistä. Saneerausvelat maksetaan joko kertasuorituksensa vuoden kuluttua saneerausohjelman vahvistamispäätöksen lainvoimaiseksi tulosta, tai vahvistetun maksuohjelman mukaisesti 30.12.2028 mennessä, jolloin saneerausohjelma viimeistään päättyy.

Kioskedin saneerausohjelma sai velkojien, osakkeenomistajien sekä yhtiön johdon ja hallituksen laajan tuen. Kiosked käsittelee saneerausohjelman yhtiöoikeudelliset toimet varsinaisessa yhtiökokouksessaan kevään 2023 aikana.

”Haluamme kiittää Kioskedin velkojia saneerausohjelmamme tukemisesta ja selvittäjää ohjelman rakentamisen johtamisesta. Kiosked uskoo, että yhtiö onnistuu toteuttamaan päivitetyn strategiansa, varmistamaan tarvittavan rahoituksen, kasvattamaan liikevaihtoaan sekä tulostaan ja viemään saneerausohjelman läpi sovitusti. Tavoitteenamme on tehdä kannattavaa liiketoimintaa, palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja varmistaa Kioskedin asema mainosteknologian globaalina edelläkävijänä. Kioskedille on myös erittäin tärkeää se, että suurin osa yhtiöön aikaisimpina vuosina sijoittaneista keskeisistä osakkeenomistajista on yhä mukana kehittämässä toimintaamme”, toteaa Kioskedin hallituksen puheenjohtaja Jaakko Soini.