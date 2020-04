Maisema-arkkitehtuurin ja -suunnittelun opiskelijat kutsutaan kilpailemaan Porin Perkonpuiston maisemasuunnittelusta

Lappset Group Oy on Rovaniemellä toimiva perheomisteinen yritys, joka valmistaa leikki- ja liikuntapaikkoja, teemoitettuja aktiviteettipuistoja, harraste- ja urheilukenttiä sekä puisto- ja kadunkalusteita. Kansainvälisesti toimivaan konserniin kuuluu 15 tytäryhtiötä 9 eri maassa. Tuotantolaitoksia konsernilla on Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa ja Hollannissa. Kansainvälinen jakelijaverkosto ulottuu noin 60 eri maahan Euroopasta Lähi-Itään, Aasiaan ja Australiaan sekä Pohjois-Amerikkaan. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 73 MEUR, ja sen palveluksessa on noin 435 eri alan ammattilaista.

Lappset on järjestänyt aluesuunnittelun ideakilpailuja 45 vuoden ajan yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa.