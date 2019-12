Maisemavallin rakentaminen alkaa puiden kaadolla Konalassa

Konalan teollisuustonttien ja Honkasuon asuinalueen väliseen maastoon rakennetaan maisemavalli näkö- ja melusuojaksi. Työmaan valmistelu alkaa puiden kaadolla 9.12. alkavalla viikolla. Maisemavalli sijaitsee Konalan Sortti-aseman (Betonitie 3) ja Rudus Oy:n betoni- ja tiilijätteen kierrätysaseman (Betonitie 5) sekä kaupungin tukikohta-alueen takana.

Valmistuttuaan maisemavalli on noin 350 metrin pituinen. Sen lopullinen korkeus on noin 5–11 metriä maanpinnasta. Vallissa hyödynnetään kaupungin rakennustyömailla syntyviä maa-aineksia sekä purkubetonia. Massojen sijoitukselle on ympäristölupa.

Maisemavalli valmistuu vuonna 2022. Vallin maisemointi aloitetaan vaiheittain jo rakentamisen aikana.

Maisemavallin rakennuspaikalla ei ole ylläpidettäviä ulkoilureittejä. Rakentamisalue erotetaan ympäristöstä työmaa-aidalla.

Maisemavalli on suunniteltu siten, että alueen lahokaviosammalesiintymät ja arvometsä eivät vaarannu. Alueelta ei ole havaintoja liito-oravasta.