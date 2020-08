Maitohappobakteeria on käytetty täydentävänä hoitostrategiana covid-19-taudin etenemisen välttämisessä

Lausanne, Sveitsi, 13. heinäkuuta 2020 – Maitohappobakteerivalmistetta on käytetty kliinisessä tutkimuksessa covid-19-tautia sairastavien potilaiden normaalin hoidon lisänä. Tutkimuksen tulokset on nyt julkaistu Frontiers in Medicine - lehdessä.

Italiassa tehty tutkimus osoitti, että maitohappobakteeri lisänä yhdessä tulehduskipulääkkeiden, antibioottien tai monoklonaalisen vasta-aineen kanssa voi parantaa covid-19-potilaiden hoitotuloksia.

Ripuli ja muut ruoansulatusvaikeudet ovat covid-19-taudin yleisiä oireita. Kiinalaistutkijoiden mukaan suoliston solut (enterosyytit) saattavat pitää virusta suojissaan toimien infektioreservinä [2].

Tämä sai Sapienza-yliopiston tutkijat aloittamaan riippumattoman tutkimuksen 70 potilaalla, jotka olivat sairaalahoidossa Policlinico Umberto I -sairaalassa, Roomassa, Italiassa. Tutkimuksen potilaat olivat saaneet positiivisen covid-19-testituloksen ja tarvitsivat happihoitoa, mutta eivät tarvinneet hengityskonetta sairaalahoidon alkamishetkellä. Covid-19-taudin nykyisen hoidon lisäksi 28:lle tutkimushenkilölle annettiin maitohappobakteerivalmistetta (SivoMixx®800), minkä tarkoituksena oli lisätä antiviraalisesti toimivien molekyylien tuotantoa.



- Kolmen päivän kuluessa lähes kaikilla normaalin hoidon lisäksi maitohappobakteerival- mistetta saaneilla potilailla ripuli ja muut oireet lievenivät, kun taas oireet lievenivät vähemmällä kuin puolella niiden potilaiden ryhmästä, joille ei annettu maitohappo- bakteerivalmistetta.



- Suun kautta annettavaa maitohappobakteerivalmistetta saaneilla potilailla arvioitu hengitysvajauksen kehittymisen riski oli kahdeksan kertaa alhaisempi kuin ryhmällä, joka ei saanut maitohappobakteerivalmistetta.

Lääketieteen tohtori Giancarlo Ceccarelli, yksi tutkimuksen tutkijoista, selostaa:

”Alustavat tuloksemme todensivat paremman elossaoloennusteen ja alhaisemman tehohoitoon siirtämisen riskin niillä potilailla, jotka saivat lisäksi maitohappobakteerivalmistetta, verrattuna pelkkää normaalia hoitoa saaneisiin potilaisiin. Suolistobakteereilla on kauaskantoinen immuunivaikutus keuhkojen immuunijärjestelmään. Tuloksemme painottavat suoli-keuhkoakselin tärkeyttä covid-19-taudin hallinnassa. Maitohappobakteerivalmiste voisi edustaa yhtä tämän vakavan taudin lisähoitovaihtoehtoa. Varoituksen sanana haluan painottaa, että tutkimustuloksemme ovat alustavia ja koskevat vain tutkimuksessa käytettyä valmistetta.”

Riippumaton tutkimus julkaistiin Frontiers in Medicine -lehdessä (1). Tutkimuksesta saadut tiedot ovat alustavia ja ne täytyy vahvistaa kattavammillatutkimuksilla.

Ormendes SA -yhtiön toimitusjohtaja herra Orlando kertoo: ”Olen erittäin tyytyväinen, että maitohappobakteerivalmisteemme on valittu osaksi tätä riippumatonta tutkimusta. Se osoittaa tiedeyhteisön kasvavaa tietoisuutta mikrobiomin keskeisestä roolista terveydenhuollon nykyratkaisuissa.”

Tutkimuksesta

Riippumaton tutkimus tehtiin Policlinico Umberto I -sairaalassa, Roomassa, 70:llä covid-19- positiivisella potilaalla, jotka otettiin sairaalahoitoon 9. maaliskuuta ja 4. huhtikuuta 2020 välisenä aikana. Ormendes SA toimitti maksutta tuotteen tutkimusta varten eikä ollut mukana itse tutkimuksen suunnittelussa tai kehittelyssä.

Tutkimuksessa käytetty maitohappobakteerivalmiste SivoMixx®800

SivoMixx®800 on eri maitohappobakteeri- ja bifidobakteerikantoja sisältävä ravintolisä, jonka bakteeripitoisuus on 800 miljardia PMY (pesäkkeen muodostavaa yksikköä) annospakkausta kohden. Valmistetta ei ole tarkoitettu minkään sairauden hoitoon, ehkäisemiseen tai parantamiseen. Sivomixx®800 on ravintolisä. Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion ja terveiden elämäntapojen korvikkeena.

