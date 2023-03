Maitotiloilla suuri merkitys maamme ruokaturvaan ja maaseudun elinvoimaisuuteen

Ruisleipäpäivä 28.2. – Ruisleipä herättää makumuistoja 28.2.2023 09:32:05 EET | Tiedote

Ruisleipäpäivää vietetään 28.2. Rukiin happaman raikas maku herättää makumuistoja: rapsahtava näkkäri kouluruuan lisukkeena, uunituore ruisleipä, jonka pintaan voi sulaa. Suomessa on poikkeuksellisen monipuolinen leipäkulttuuri, jossa alueelliset vaihtelut ovat suuria. Suomalainen leipäkulttuuri on voitu jakaa kahteen pääalueeseen: Länsi- ja Itä-Suomeen. Ennen länsi oli kovan leivän ja itä pehmeän leivän aluetta. Sittemmin muuttoliike on sekoittanut leipäkulttuureja ja kauppojen monipuolinen leipävalikoima tarjoaa erilaisia leipävaihtoehtoja joka makuun kaikkialla Suomessa.