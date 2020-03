Majoitusala syöksylaskussa COVID-19-matkailurajoitusten vuoksi

Maaliskuun alussa majoitusalan kysynnän lasku oli nähtävissä kansainvälisen lentoliikenteen vaikutusalueilla ja Suomessa erityisesti Vantaalla ja Helsingissä. Muilla markkina-alueilla lasku oli aiempien viikkojen trendeistä maltillisempaa. Suomen hallituksen antaman poikkeustilailmoituksen jälkeen kysyntä on kuitenkin romahtanut lopullisesti.

”Maaliskuun alusta lähtien olemme nähneet nopeaa käyttöasteen laskua, kertoo Johan Johander, tutkimuspäällikkö ja yksi matkailualan markkinatrendejä tarjoavan yrityksen Benchmarking Alliancen perustajista. ”Huoneiden myynti ja siten liikevaihto hotelleihin näyttää tyrehtyneen täysin. Tämän suuntainen kehitys on nopeutunut viime päivinä peruutusten lisääntyessä ja samaan aikaan uusien varausten määrän laskiessa”, hän lisää.

Ennen viikonloppua 13.–14.3. negatiivinen kehitys oli viikonloppuisin vähäisempää, mikä osoittaa muutosten vaikuttaneen hitaammin vapaa-ajan matkustukseen. Tilanteen eskaloiduttua tämän viikon aikana ero on kuitenkin pyyhkiytynyt pois täysin.

”COVID-19-viruksen aiheuttamat matkustusrajoitukset ovat näkyneet Suomessa eri markkina-alueilla hieman eri aikoihin. Maaliskuun alussa rajoitukset näkyivät hotellien kysynnässä nopeasti Vantaalla ja Helsingissä”, kertoo Benchmarking Alliance Suomen maajohtaja Hanna Lak. ”WHO:n antaman pandemiatiedotteen jälkeen kysyntä on romahtanut kaikilla markkinoilla, joita seuraamme lähes samassa tahdissa. Suomen hallituksen antaman poikkeustilailmoituksen jälkeen kysyntä romahti lopullisesti”, jatkaa Lak.

”Kaiken kaikkiaan maaliskuun majoitusluvut ovat kärsineet massiivisesta laskusta viime vuoteen verrattuna. Keskihuonehinta ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen, sillä siihen kohdistuu myös peruutusmaksuja”, kertoo Johander.

Lähteet:

Hotellitilastot: Benchmarking Alliance. Benchmarking Alliance Hotel Trends -palvelun tiedot perustuvat Suomen 180 merkittävämmän hotellin ja majoitusliikkeen raportoimiin lukuihin. Tällä hetkellä (20.3.) näistä 180 toimijasta jo 15 on sulkenut ovensa kokonaan kuukaudeksi tai jopa toukokuun loppuun asti.