MÄKIAUTOT VALTAAVAT JÄLLEEN TÄHTITORNINMÄEN - RED BULL MÄKIAUTO GP 17.8

Red Bull BC One Cypher Finlandissa käytiin tiukka taisto paikoista Intian maailmanfinaaleihin 3.8.2019

Red Bull BC One Cypher Finland kilpailu käytiin lauantaina 3. elokuuta aurinkoisissa merkeissä. Iltapäivän tiukoissa battleissa valikoituivat Suomen edustajat Red Bull BC One maailmanfinaaliin joka järjestetään marraskuussa Intian Mumbaissa. Suomen karsintoihin oli saapunut myös yhdysvaltalainen tähtituomari ja lajin maailmanmestari, RoxRite (Red Bull BC One Allstars).