Mäkisalo-Ropponen alleviivaa:Tekoälystä tukiäly

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen puhe ilmastomarssilla eduskuntatalon edessä 20.10.2018 16:00 | Tiedote

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin uhka. Puheenjohtaja Antti Rinne puhuu tänään 20.10. noin klo 16 Ilmastomarssilla eduskuntatalon edustalla "En ole asiasta huolissaan pelkästään poliitikkona. Olen myös neljän tyttären isä ja kolmen pienen lapsen isoisä. Me olemme lainanneet tämän planeetan lapsiltamme ja tulevilta sukupolvilta. Meidän vastuullamme on, millaisena he saavat maapallon takaisin."