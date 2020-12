Mäkisalo-Ropponen ja Eskelinen: Ensi vuoden budjetti vahvistaa teitä ja kulttuuria Pohjois-Karjalassa

- Tulevan vuoden budjetti vahvistaa liikenneverkkoa ja kulttuurin toimintaedellytyksiä Pohjois-Karjalassa, sanovat kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen ja Seppo Eskelinen (sd). Eduskunnan valtiovarainvaliokunta julkaisi tänään mietintönsä tulevan vuoden budjetista ja eduskunnan lisäyksistä siihen.

Ensi vuoden budjetissa Pohjois-Karjalaan ohjataan määrärahoja Joensuun Suhmurantien (500 000) ja Lieksan Vuonislahden tien parantamiseen (300 000) sekä Lieksan Vaskiviikkojen (50 000) että Joensuun Rajaton Taide festivaalin järjestämisen tukemiseen (15 000).

-Näinä aikoina kulttuurin vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kulttuuri on tärkeä tekijä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisessä ja siksi siihen panostaminen on mitä parhainta ennaltaehkäisevää toimintaa. Tutkimuksellista näyttöä kulttuurin ja taiteen vaikuttavuudesta on jo runsaasti, Mäkisalo-Ropponen sanoo.

-Vuonislahden tien parantamisella on suuri merkitys Pohjois-Karjalan matkailulle. Sen kunnostaminen on matkailuyritysten toimintaedellytysten ja kasvun mahdollistamisen kannalta välttämätöntä, Eskelinen sanoo.

-Koronavuoden ja lukuisten lisäbudjettien vuoksi eduskunnan lisäykset ensi vuoden talousarvioon ovat poikkeuksellisen pieniä, mutta tästä huolimatta on hyvä, että määrärahalisäyksiä on silti pystytty kohdentamaan tärkeisiin kohteisiin eri puolille maata, Eskelinen ja Mäkisalo-Ropponen päättävät.