Maksuaikapyynnöt ja yritystoiminnan päättämiset lisääntyneet – Elo huolissaan yrittäjistä, jotka lopettavat yritystoiminnan turhaan

Työeläkeyhtiö Elon asiakkaiden maksuaikapyynnöt ovat moninkertaistuneet. Lisäksi vapaa-ajan aktiviteetteihin keskittyvien yritysten toiminnan päättyminen on lähes kolminkertaistunut. Vaikka kasvu on ollut odotettua pienempää, Elo kantaa huolta turhista yritystoiminnan päättämisistä.

Noin 1 300 Elon yrittäjäasiakasta on päättänyt YEL-vakuutuksensa yritystoiminnan loppumisen takia koronaviruskriisin alettua. Määrä on yli kaksinkertaistunut vuoden 2019 vastaavasta ajankohdasta. Elo vastaa kaikkiaan noin 83 000 yrittäjän työeläkevakuutuksesta.

Palvelualoilla sekä taiteisiin, viihteeseen ja virkistykseen keskittyvillä aloilla yritysten toimintaa on päättynyt lähes kolme kertaa enemmän kuin edellisvuonna. Kuljetus- ja varastointialalla toimintaa on päättynyt noin kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna.

– Hieman yllättäen majoitus- ja ravitsemisala ei vielä näy yhtä voimakkaasti luvuissamme, mutta myös siellä vakuutuksia on päättynyt selvästi enemmän verrattuna viime vuoteen, sanoo Elon kehittämispäällikkö Kristiina Sandén.

Maksuaikapyynnöt moninkertaistuneet maaliskuun puolivälistä alkaen

Koronaviruskriisin takia Elo tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden siirtää eläkevakuutusmaksujen eräpäiviä yli kuukaudella ilman viivästyskorkoa. Tähän mennessä noin joka kymmenes yrittäjä on hakenut maksuaikaa YEL-vakuutuslaskuilleen.

Lisäksi noin 3 900 asiakasta on siirtänyt työntekijöiden eläkevakuutusmaksuja maalis- ja huhtikuun aikana yli kuukaudella. Se on noin kahdeksan prosenttia Elon koko asiakaskannasta. Näin ollen pieni osa asiakkaista on tähän mennessä hakenut maksuaikajoustoa, vaikka kasvua vuoteen 2019 verrattuna on merkittävästi.

– Verrattuna edeltävän vuoden maaliskuuhun maksuaikaa on pyydetty seitsemän kertaa enemmän. Huhtikuussa maksuaikapyyntöjen määrä oli viisinkertainen viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna, kertoo Sandén.

Myös YEL-vakuutus joustaa eri tilanteissa

Moni yrittäjä ei tiedä, että yrittäjän eläkevakuutus joustaa tilanteen sitä vaatiessa. Esimerkiksi vakuutusmaksut määrittävän YEL-työtulon määrää voi muuttaa, kun työskentelyssä tapahtuu merkittävä muutos.

– Koronaviruksen aiheuttama äkillinen asiakas- tai tilauskato voi vaikuttaa tulovirtaan niin paljon, että YEL-työtulon pienentäminen helpottaa yrittäjän taloutta ja on tässä tilanteessa perusteltua. Jos muutostarvetta on nyt, kannattaa asia hoitaa pian: YEL-työtuloa kun ei voi muuttaa takautuvasti, toteaa Sandén.

YEL-vakuutusmaksuille voi saada myös tilapäistä joustoa alaspäin 10–20 prosenttia. Se kuitenkin edellyttää useiden ehtojen täyttymisen ja siitä on sovittava erikseen oman työeläkeyhtiön kanssa.

Niin kauan kuin yritystoimintaa on, yrittäjällä täytyy lain mukaan olla YEL-vakuutus. Vakuutuksen voi päättää, jos elinkeinotoiminta yrittäjänä on kokonaan lakannut tai yrittäjä ei enää ole muuten vakuuttamisvelvollinen.

– Jos esimerkiksi YEL-työtulo jää vuodessa alle 7 958,99 euron, YEL-vakuutus ei ole enää pakollinen, sanoo Sandén.

Yrittäjän ei tarvitse päättää yritystoimintaa saadakseen työttömyysturvaa

Poikkeustilanteen takia hallitus ja eduskunta ovat päättäneet, että yrittäjät voivat saada tilapäisesti työmarkkinatukea 30.6. asti, vaikka yritystoiminta ei olisikaan päättynyt.

– Aiemmin yritystoiminnan on täytynyt päättyä kokonaan ja YEL-vakuutus on pitänyt irtisanoa työttömyysturvan saamiseksi. Nyt työmarkkinatuen kohdalla riittää, että yritystoiminta päätoimisena elinkeinona on loppunut ja että yritystoiminnasta saatava tulo on merkittävästi pudonnut, huomauttaa Sandén.

Saadakseen työmarkkinatukea yrittäjän täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Jos yrittäjätoiminta päättyy kuitenkin kokonaan, voi yrittäjä olla työssäoloehdon täyttyessä oikeutettu Kelan peruspäivärahaan tai ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos hän kuuluu työttömyyskassaan. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan taso perustuu YEL-työtuloon.

Yrittäjän eläkevakuutus toimii turvaverkkona myös koronakriisissä

Yrittäjän eläkevakuutuksen eli YEL-vakuutuksen päättäminen saattaa tulla mieleen nopeana ja helppona tapana keventää laskutaakkaa epävarmassa koronavirustilanteessa.

– On syytä myös muistaa, että YEL-vakuutus vaikuttaa merkittävästi yrittäjän sosiaaliturvaan esimerkiksi sairastuessa – ja jopa karanteeniin joutuessa. Kelan tartuntatauti- ja sairauspäiväraha perustuvat YEL-vakuutukseen ja niiden määrä lasketaan YEL-työtulon perusteella, muistuttaa Sandén.

Tartuntatauti- ja sairauspäiväraha eroavat toisistaan hieman. Jos yrittäjä joutuu viranomaisen määräämään karanteeniin, tartuntatautipäiväraha korvaa tulonmenetyksen kokonaan. Rahan määrä lasketaan sillä hetkellä voimassa olevan YEL-työtulon pohjalta. Tartuntatautipäivärahan kohdalla ei ole lainkaan omavastuuaikaa.

Sairauspäivärahan kohdalla YEL-vakuutetun yrittäjän omavastuuaikaa on yksi päivä eli sairastumispäivä. Päiväraha lasketaan etuuskauden alkamista edeltävää kuukautta edeltävien 12 kuukauden YEL-työtulon perusteella ja se korvaa noin 60 prosenttia menetetyistä tuloista.

Pelkkä YEL-vakuutuksen olemassaolo ei riitä kannattelemaan yrittäjää taloudellisesti

Jotta sosiaaliturva kantaa halutulla tasolla, YEL-työtulon tulee vastata yrittäjän todellista työpanosta. Yrittäjien kannattaakin varmistaa jo tänään omalta työeläkeyhtiöltä, että YEL-työtulo on oikealla tasolla.

– Kun tulovirta lähtee taas nousuun, on tärkeää muistaa arvioida työtulo uudelleen, jotta sosiaaliturva ei jää alimitoitetuksi, sanoo Sandén.

Taustatietoa:

Tiedot perustuvat Elon asiakaskantaan ja ne on kerätty ajalta 16.3.–22.4.2020.

