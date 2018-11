Maksuttomuus kaikilla koulutusasteilla on suomalaisen yhteiskunnan elinehto

Sini Heino aloittaa Demariopiskelijoiden pääsihteerinä syyskuussa 21.8.2018 12:00 | Tiedote

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry:n liittohallitus on valinnut SONKin uudeksi pääsihteeriksi Sini Heinon. Heino on 28-vuotias sosionomi ja kokenut opiskelijakentän toimija, joka on aiemmin vaikuttanut muun muassa opiskelijakunta Laureamkossa, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:ssä ja SONKin liittohallituksessa. SONKin pääsihteeriksi Heino siirtyy opiskelijakunta Helgan asiantuntijan paikalta. “Sinin kokemus opiskelijaliikkeestä ja SONKin toiminnasta sekä terävä järjestöllinen osaaminen tekivät vaikutuksen. Heinon vahva ja laaja-alainen osaaminen mahdollistavat SONKin kehittämisen yhä vaikuttavammaksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi. Hän on edellisissä työtehtävissään osoittanut olevansa määrätietoinen ja kasvuorientoitunut tekijä. Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi tiimiin”, toteaa SONKin puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen. “Olen todella innoissani valinnastani! On mahtavaa päästä mukaan kehittämään SONKia entistä vaikuttavammaksi ja näkyvämmäksi järjestöksi. SON