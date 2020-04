Maksuviiveet ovat kasvussa, se ei liene yllätys. Käänteen ennustaminen onkin jo vaikeampaa

Suomalaisten yritysten maksuviiveet kasvoivat voimakkaasti maalis-huhtikuussa. Tämä näkyy Euroopan suurimman data-analytiikkayrityksen Bisnoden tuottamasta viikkotilastosta. Useilla toimialoilla laskujen maksamisessa näkyi muutoksia jo alkuvuodesta, koronvirus kuitenkin nopeutti jo alkanutta trendiä. Tietyillä toimialoilla maksuviiveet jatkoivat kasvuaan, kun virus levisi Suomeen muualta Euroopasta. Maksaminen on hidastunut tasaisesti eri puolilla maata.

Koronavirusepidemiasta huolimatta suomalaiset yritykset ovat keskimäärin maksaneet laskunsa nopeammin verrattuna edelliseen vuoteen. Tietyillä toimialoilla on kuitenkin tällä hetkellä havaittavissa selkeää hidastumista laskujen maksussa. Näitä toimialoja ovat virkistykseen, terveyteen ja sosiaalipalveluihin, majoitukseen sekä vähittäiskauppaan liittyvät toimialat. Maksaminen on vuorostaan nopeutunut informaatio ja viestintäalalla sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa ja jäähdytysliiketoiminnassa.

Maksuviive on varhainen indikaattori luottokelpoisuuden muutoksista

Maksuviive on kriittinen tunnusluku, joka voi ennustaa yrityksen ajautumista maksuvaikeuksiin tai konkurssiin jo ennen ensimmäistä maksuhäiriömerkintää. Maksuviive on siis varhainen indikaattori yrityksen luottokelpoisuuden muutoksesta.

Kun voimakasta maksujen hidastumista havaitaan yhtä aikaa usealla toimialalla, on tämä signaali heikkenevistä talousnäkymistä. Maksamatta jäävät laskut saavat helposti aikaan ketjureaktion, joka heijastuu nopeasti usean yrityksen toimintaan. Mikäli yritysten maksuviiveet kasvavat pitkällä aikavälillä, ajautuu talous taantumaan ja konkurssien määrää lähtee nousuun.

Suomalaisten yritysten näkökulmasta maksuviiveiden kasvu on vielä toistaiseksi ollut maltillista, tosin tilanne muuttuu viikoittain. Lähikuukaudet ratkaisevatkin sen, miten voimakkaasti ja pitkäkestoisesti koronavirusepidemia vaikuttaa yritysten toimintaan ja koko talouteen.

”Ei liene yllätys, että maksukäyttäytyminen on heikentynyt merkittävästi koronakriisin myötä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että maksamisen nopeutuminen on myös se ensimmäinen signaali, kun ajat paranevat. 220 000 yritystä kattava maksutapatieto käsittää 90-95% jatkuvaa liiketoimintaa harjoittavista yrityksistä Suomessa. Keräämme tätä dataa viikoittain ja seuraamme lähikuukausina sen kehittymistä tarkasti. Tulemme julkaisemaan kuukausitason tietoa kehityksestä ja toivomme, että näemme ensimmäisiä signaaleja käänteestä kohti parempaa mahdollisimman pian”, täsmentää Niko Myller, Bisnoden operatiivinen johtaja sekä Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen työelämän professori.

Miten maksuviivetieto kerätään?

Bisnode on kerännyt suomalaisten yritysten ajantasaista maksutapatietoa yhteistyössä globaalia yritysdataa tarjoavan Dun & Bradstreetin kanssa jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan Paydex-ohjelman kautta. Maksutapatiedon perusteella yritykselle lasketaan maksuviivettä kuvaava Paydex-tunnusluku. Paydex-luku kuvaa sitä, kuinka monta päivää eräpäivän jälkeen yritys todennäköisesti maksaa laskunsa. Yhteistyökumppaneina ohjelmassa on eri toimialojen suurimpia yrityksiä. Yhteensä Paydex-tietoa on yli 220 000 suomalaisesta yrityksestä.

