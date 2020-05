Mall of Triplassa kehitetään älykästä kaupunkia 5G:n ja esineiden internetin avulla

Helsingin kaupunki ja yrityskumppanit Mall of Tripla, Telia sekä YIT kokeilevat 5G- ja NB-IoT-verkkojen hyödyntämistä tiedon keräämisessä Mall of Triplassa kesäkuusta syyskuuhun. Kokeilussa kerätään sensoreilla dataa muun muassa kauppakeskuksen ja sen lähiympäristön ruuhkista ja ihmisvirroista, lämpötilasta, kosteudesta, ilmanlaadusta sekä polkupyörien määrästä ja liikesuunnista. Yritykset pystyvät hyödyntämään syntyviä oppeja ja kokemuksia sekä skaalaaman ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä muuallekin.

Kokeilun tavoitteena on myös luoda uusia palveluita ja liiketoimintaa uusimpaan verkkoteknologiaan tukeutuen. Helsingin edelläkävijäasema kaupallisissa 5G-palveluissa ja -verkoissa tarjoaa uusille innovaatiolle loistavan ponnahduslaudan kansainvälisille markkinoille.



”Mall of Triplan ympäristössä tehtävät 5G-kokeilut ovat erinomainen esimerkki siitä, kuinka kaupunki voi yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa luoda mahdollisuuksia uutta luovalle elinkeinotoiminnalle”, iloitsee Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.



Nopeasti laajenevat 5G-verkot ovat tulevaisuudessa oleellinen osa älykästä kaupunkia. Verkkojen laajentuessa on oikea hetki selvittää konkreettisilla yhteiskehittämishankkeilla niiden parasta hyödyntämistä.



”Mall of Tripla on verkkomme vahvan sisäpeiton ja kaupungin nopeimpien yhteyksien ansioista 5G-Helsingin keskipiste. Siksi on erinomaisen sopivaa, että kokeilemme tulevaisuuden palveluita ja näytämme kumppaneittemme kanssa suuntaa älykkäälle kaupungille juuri täällä uuden pääkonttorimme kortteleissa”, sanoo Telia Finlandin 5G-ohjelman johtaja Janne Koistinen.



Kokeilussa haetaan kokemuksia siitä, kuinka älykäs kaupunki ja älykäs kauppakeskus voivat tuoda lisäarvoa toisilleen ja toimia kokeilualustana uusille innovaatioille. Mall of Tripla ja sen lähiympäristö tarjoavat tähän edistyksellisen ympäristön, jossa voidaan kehittää ja ottaa käyttöön kauppakeskukselle ja sen asiakkaille hyötyä tuottavia palveluita. Erilaisia tietolähteitä yhdistämällä voidaan myös lisätä ymmärrystä muusta kaupunkiympäristöstä, mikä tarjoaa uusien palveluiden kehittämismahdollisuuksia.



”Asiakaskokemuksen johtaminen on Mall of Triplassa äärimmäisen tärkeää ja sen kehittämiseksi tarvitaan dataa ja uudenlaisia palveluita. On todella mielenkiintoista olla mukana uuden teknologian hankkeessa, joka yhdistää ihmisten käyttäytymiseen, älykkäisiin kiinteistöihin ja kaupunkiympäristöön liittyvää dataa. Mall of Tripla on moderni kaupunkikeskus, joka on suunnannäyttäjä monella saralla. Siksi onkin hyvin mielenkiintoista toimia alustana uusille palveluille ja liiketoimintamalleille”, kertoo Mall of Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki.



Myös YIT:n Head of Data and Analytics Mikko Kuusakoski odottaa kokeilusta oppeja tulevaa varten:



"Käytännön 5G-kokemusten kerääminen kumppaneidemme kanssa tulee auttamaan oikeiden päätösten tekemisessä nyt suunnittelupöydällä olevissa hankkeissamme. YIT:n uusimpien suurhankkeiden valmistuessa vaatimukset 5G:n varaan rakennetun toiminnan ja älykkäiden rakennusten suhteen ovat huomattavasti nykyistä kovempia. Tämä kokeilu tukee tavoitettamme olla tulevaisuudessakin askeleen edellä."



Avointa dataa tuottavia IoT-ratkaisuja kokeilujaksolle toimittavat Loopshore, MarshallAI, Nodeon, Wapice, Wizense ja Helsingin yliopisto, jonka ylläpitämältä alustalta data on muiden kehittäjien hyödynnettävissä kokeilun aikana ja jälkeen. Erilaisia kokeiluja on myös tarkoitus jatkaa myöhemmin.



