Malmin Kirkonkyläntiellä kaadetaan puita

Malmin Kirkonkyläntien pohjoispäästä kaadetaan 14 poppelia 9. joulukuuta alkaen. Puut kaadetaan päivällä klo 9-15 välillä. Ajokaistoja joudutaan sulkemaan poikkeusliikennejärjestelyin keskikaistan molemmin puolin.

Kaatamisen jälkeen poppelien kannot poistetaan ja kantokuopat täytetään uudella kasvualustalla. Työt saadaan valmiiksi viimeistään 19.12.

Kirkonkyläntien poppeleita on jouduttu viime vuosina leikkaamaan toistuvasti, sillä niistä on pudonnut oksia kadulle ja autojen päälle. Puissa on sienitauti, joka kuihduttaa niiden oksankärkiä.

Lisäksi kadulla tehty laaja putkityömaa on katkonut juuria muutamilta puilta. Joitakin puita on poistettu jo aiemmin ja korvattu tammilla. Nyt kaadettavien puiden tilalle istutetaan ensi keväänä uusia.