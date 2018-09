Malmin lentokentän alueen kaavoista kerätään mielipiteitä 10.–28. syyskuuta

Malmin lentokentän ensimmäisten asuntorakentamisen asemakaavojen suunnitteluperiaatteista kerätään mielipiteitä 10.–28. syyskuuta 2018. Alueen eteläosassa sijaitseville Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden alueelle suunnitellaan koteja noin 4 500 asukkaalle. Koko Malmin lentokentän alueesta tulee aikanaan 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa.

Suunnittelun tavoitteena on urbaani kerrostalovaltainen asuinalue, jota palvelevat raitiovaunuyhteydet sekä sujuvat jalankulku- ja pyöräreitit. Kadut ja ulkotilat ovat vaihtelevia ja katutasossa on liiketiloja. Alueen näkyvinä maamerkkeinä säilyvät suojellut lentoasemarakennukset (terminaali ja hangaari). Lentoasemarakennusten pohjoispuolelle suunnitellaan Lentoasemanpuistoa, joka on keskeinen osa Malmin lentokenttäalueelle kaavaillusta puistoverkostosta. Puisto suunnitellaan toiminnoiltaan monipuoliseksi, myös tapahtumakäyttöön. Tavoitteena on varata paikka koululle puiston laidalle.



Mielipiteitä voi kertoa verkossa ja suunnitelmiin voi käydä tutustumassa Malmitalolla ja Laiturilla

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on esillä 10.9.–28.9. Malmitalolla (Ala-Malmin tori 1) ja verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Aineistoon voi tutustua myös Helsingin karttapalvelussa (kartta.hel.fi/suunnitelmat) sekä info- ja näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2, Kamppi).

Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa Malmitalolla 24.9.2018 klo 14–19.

Mielipiteitä suunnitelmista voi esittää 10.–28. syyskuuta vastaamalla verkkokyselyyn (https://kerrokantasi.hel.fi) tai toimittamalla kaupungille kirjallisen mielipiteen. Mielipiteet voi toimittaa osoitteella Kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi



Mielipiteet suunnitelmasta pyydetään esittämään viimeistään 28.9. Niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksestä.

Suunnitteilla asuntoja 25 000 asukkaalle

Malmin lentokentän alueelle on määrä rakentaa vuosina 2020–2040 asuntoja kaiken kaikkiaan 25 000 asukkaalle. Suunnittelun pohjana ovat Helsingin uusi yleiskaava, jossa Malmin lentokenttä on kaupungin merkittävin uusi rakentamisalue, sekä kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuonna 2016 hyväksytty kaavarunkosuunnitelma. Asuntorakentaminen nyt kaavoitettavilla alueilla voisi alkaa arviolta vuonna 2022, ja esi- ja katurakentaminen 2020-luvun alussa.

Vuonna 2016 kaupunginvaltuustossa hyväksytty uusi yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä tehtyjen valitusten käsittely on kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaupunki edistää uuteen yleiskaavaan pohjautuvaa suunnittelua ennakoivasti.