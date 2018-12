Malmin sairaalassa koekorjauksia

Leikkipuisto Intian ilmastointilaite kärähti – toiminta jatkuu, iltavuokraus tauolle 7.12.2018 16:56 | Tiedote

Kumpulassa olevan leikkipuisto Intian (Intiankatu 44) ilmastointilaitteen sähkövastus ylikuumeni itsenäisyyspäivänä. Talon ilmanvaihto on poissa käytöstä, ja tiloja tuuletetaan perinteiseen tapaan ikkunoiden kautta. Leikkipuiston toiminta jatkuu normaalisti, koska tapaus ei vaikuttanut muutoin asiakastiloihin. Ilta- ja viikonloppuvuokralaiset ohjataan kuitenkin korvaaviin tiloihin ainakin tämän kuun loppuun asti, koska korjaustyöt tehdään aukioloaikojen jälkeen. Pelastuslaitos ennätti jäähdyttämään kuumentuneen vastuksen ja ilmastointilaitteiston estäen palon syttymisen. Alakaton levyjä ja eristeitä jouduttiin poistamaan mm. eteis- ja komerotiloista. Alakatossa oleva aukko näkyy asiakkaille sisäänkäynnin yhteydessä. Ilmastointilaitteen ja kattolevyjen korjausta suunnitellaan, ja alustava tavoite on saada työt valmiiksi ennen vuodenvaihdetta. Tekniset tilat on suljettu ja niitä kuivataan. Muissa tiloissa ei tänään havaittu jäähdytyksessä käytettyä vettä.