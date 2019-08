Malmitalon jazzkonserttien sarja hakee lisämausteita tänä syksynä etnosta.

Malmitalon syksyn Jazz´n Jam -sarjassa kuullaan kaikuja arabimusiikista, tangosta ja flamencosta, kun lauteille nousevat Kokko Quartet & trumpetisti Ilkka Arola, Sole Azul -yhtye ja Joonas Widenius Trio. Lisäksi syksyllä kuullaan vielä nuoren polven jazzmuusikoista koottua Superposition! -yhtyettä.

Ensimmäiseksi lauteille nousee 3.9. Kokko Quartet & trumpetisti Ilkka Arola. Kyseessä on yhtyeen ja Arolan yhteinen Ornamented-projekti. Ilkka Arola soittaa harvinaista neliventtiilistä quartertone-trumpettia ja flyygelitorvea, jotka mahdollistavat arabimusiikille ominaisten mikrointervallien soiton. Konsertissa kuullaan sekä uutta materiaalia että sävellyksiä vuonna 2016 julkaistulta Kokko Quartetin Orient Express -albumilta.

Kaisa Siirala – saksofonit, huilut

Johanna Pitkänen – piano, koskettimet

Timo Tuppurainen – basso

Risto Takala – rummut

Ilkka Arola – Quartertone-trumpetti, flyygelitorvi

Toisessa konsertissa 1.10. Sole Azul -yhtye repii tangon juuriltaan ja istuttaa sen pohjoiseen ikiroutaan. Pauli Lyytisen (tenorisaksofoni), Harri Kuusijärven (harmonikka) ja Eero Tikkasen (kontrabasso) yhtye esittää jazzmusiikista tutuin tyylikeinoin omia tangovaikutteisia sävellyksiään sekä sovituksia olemassa olevista tangoista. Trion esikoisalbumi Quasi Tango ilmestyi 8.2.2019 Eclipse Music -levymerkin julkaisemana.

Pauli Lyytinen – tenorisaksofoni

Harri Kuusijärvi – harmonikka

Eero Tikkanen – kontrabasso

Kolmannessa Jazz´n Jam -konsertissa 19.11. Joonas Widenius Trio tekee matkan halki eri tyylien viidakon. Joonas Wideniuksen flamencokitaran virtuoottinen ilmaisu soi vahvasti, mutta eri genrejen raja-aidat kumotaan jälleen vauhdilla ja rytinällä! Hannu Rantasen bassottelu ja Karo Sampelan patojen kolistelu pitävät trion vauhdissa viimeiseen nuottiin asti.

Joonas Widenius – flamencokitara

Hannu Rantanen – basso

Karo Sampela – lyömäsoittimet

Jazz’n Jam -sarjassa kuullaan vielä nuoren polven jazzmuusikoista koottua Superposition! -yhtyettä. Superposition! ammentaa freejazzin ja improvisaation perinteestä, jossa kaikuja voi kuulla mm. Ornette Colemanin sekä Tomasz Stankon/Edvard Vesalan kvarteteista. Säveltäjä-rumpali Olavi Louhivuoren kokoama yhtye julkaisee debyyttialbuminsa keväällä 2020.

Adele Sauros – tenorisaksofoni

Linda Fredriksson – altto-, ja baritonisaksofoni

Mikael Saastamoinen – basso

Olavi Louhivuori – rummut

Jazz´n Jam konsertit Malmitalossa syksyllä 2019:

ti 3.9. klo 19 Jazz´n Jam goes etno: Kokko Quartet & Ilkka Arola: Ornamented

ti 1.10. klo 19 Jazz´n Jam goes etno: Sole Azul

ti 29.10. klo 19 Jazz´n Jam: Superposition!

ti 19.11. klo 19 Jazz´n Jam goes etno: Joonas Widenius