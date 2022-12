Mangrove Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi Jouni Hämäläinen

Jouni Hämäläisellä on laaja rakennusliiketoiminnan kokemus. Hän on toiminut SRV Rakennus Oy:n palveluksessa vuodesta 2011. Viimeksi hän toimi tuotantojohtajana, jolloin hänen vastuullaan olivat Sisä-Suomen alueen tuotanto, hankinta, rakennuttaminen, suunnittelun ohjaus sekä tarjouslaskenta. Lisäksi Jouni on kuulunut SRV:n Alueet-liiketoimintayksikön johtoryhmään. Aiemmin urallaan Jouni on toiminut Lujatalo Oy:llä vuosina 1999–2011 muun muassa työpäällikkönä ja työnjohtajana.

– Mangrove Oy:n rakennusliiketoiminta on ollut reippaassa kasvussa viimeisten vuosien aikana. Yhtiö on hyvässä tilanteessa vahvalla kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon keskittyvällä tilauskannalla, ja tällä hetkellä on rakenteilla 764 asuntoa Turussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Uuden toimitusjohtajan nimityksellä haluamme vahvistaa entisestään toimintamme. Jounilla on pitkä ja laaja kokemus asuntorakentamisesta, ja hän on johtanut menestykkäästi suuria ja vaativia hankkeita. Näihin kuuluvat muun muassa usean sadan asunnon rakentaminen vuosittain, Tampereen Kansi -hanke sekä Ranta-Tampellan asuntohankkeet. Uskon, että hänen johdollaan pystymme edelleen kehittämään rakentamisliiketoimintaamme ja kasvuamme, sanoo Antti Lundstedt.

– Mangroven kasvutarina on vaikuttava ja odotan innolla, että pääsen antamaan panokseni ja kokemukseni yrityksen kehitykseen yhdessä mangrovelaisten ja asiakkaiden kanssa. Myös Mangroven missio kohtuuhintaisten ekologisten kotien rakentajana on arvojeni mukainen ja tuo merkityksellisyyttä tehtävään, kertoo Jouni Hämäläinen.

Lisätietoja:

Antti Lundstedt, toimitusjohtaja, Mangrove Yhtiöt Oy, p. 050 572 5200, antti.lundstedt@mangrove.fi