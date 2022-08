Mansikkasaaren uimarannalle uusi uimaponttoni

Mansikkasaaren uimaranta on saanut uuden uimaponttonin viikon 30 alussa. Hietasaaren uimarannan uimaponttonin suosio herätti ajatuksen saada uimaponttoneja myös muille uimarannoille.



- Mansikkasaaren uimarannalla on aikoinaan ollut samalla paikalla vastaava uimaponttoni. Hietasaaren uimaponttonin suosio herätti ajatuksen, että sellaisen voisi saada taas tällekin rannalle. Ensi vuoden tavoitteena on saada uimaponttoni myös Vikingan uimarannalle, kertoo kuntatekniikan venesatamavastaava Timo Soini.



Uimaponttonin ympärillä veden syvyys on reilu kolme metriä, joten siitä on turvallista hypätä veteen.



- Laiturin ympäristössä on käynyt sukeltaja, joka on tarkistanut, että pohjassa ei ole mitään. Nyt siitä on turvallista hyppiä ilman, että kävisi vahinkoja, kertoo Soini.

Uimaponttoni on paikoillaan koko uimakauden



Uimaponttoni on paikoillaan jäiden tuloon saakka ja se asennetaan paikoilleen keväällä jäiden lähdettyä.



- Ponttonilaiturit kerätään varastoon talven ajaksi ja tuodaan takaisin paikoilleen keväällä, kertoo viheralueyksikön rakennusammattimies Lasse Kantola.



Uimaponttonit on kasattu valmiiksi ja niihin on viety painot lautalla.



- Saa tuulla aika lujaa, että laituri lähtisi liikkeelle, Timo Soini kertoo laiturin rakenteesta.

Uimaponttonilla on sama toimittaja kuin Isolahden venesataman uusituilla laitureilla.