Mäntsälän Alko uudistuu

Mäntsälän Alko remontoidaan ja myymälä on kiinni ti 7.1. ja ke 15.1. Uudistunut myymälä avataan 16.1. klo 12.

Mäntsälän Alko remontoidaan ja myymälä toimii väistötiloissa nykyisessä kiinteistössä 8.-14.1.2020. Myymälä on kokonaan kiinni tiistaina 7.1. sekä keskiviikkona 15.1. Lähimmät Alkot palvelevat Hyvinkäällä (Hämeenkatu 9) ja Järvenpäässä (Rantakatu 5 ja Helsingintie 41). Uudistettu Mäntsälän Alko avataan torstaina 16.1. klo 12.

”Kehitämme myymäläverkostoamme osana monikanavaista asiakaspalveluamme. Tavoitteenamme on, että myymälät ovat ilmeeltään raikkaat, toiminnoiltaan selkeät ja asiakkaille helposti hahmotettavat. Toki on ehdottoman tärkeää, että uusitut tilat tukevat myös henkilöstöämme maailmanluokan palvelussa”, kertoo aluepäällikkö Pirjo Hirvonen.

Alko on vuonna 2019 remontoinut kaikkiaan 48 myymälää uuteen ilmeeseen ja toiminnallisempiin ratkaisuihin. Vuonna 2020 on tavoitteena remontoida noin 40 myymälää ja edelleen panostaa myymäläverkoston kehittämiseen.

”Myymäläkonseptiuudistukset tehdään aina mahdollisimman ympäristöystävällisesti huomioiden muun muassa vanhojen kalusteiden kierrätys ja hyödyntäminen sekä energiaratkaisut. Mietimme uudistuksissa asiakas- ja valikoimalähtöisesti myös tilatehokkuutta. Meillä Mäntsälän myymälässä uudistuksen myötä neliöt hieman pienentyvät ja saamme tilan entistä tehokkaampaan käyttöön”, sanoo Hirvonen.

Valikoimaan uudistuksen jälkeen noin 50 uutta tuotetta

Mäntsälän Alkon valikoima koostuu uudistuksen jälkeen noin 1250 tuotteesta, joista panimotuotteita on noin 175, väkeviä noin 350, viinejä 700 ja alkoholittomia juomia 25. Valikoimaa uudistetaan noin 50 tuotteella.



”Haluamme tarjota parasta asiakaspalvelua ja meillä on todella asiantunteva ja työstään innostunut henkilöstö, joka osaa suositella tuotteita hetkeen kuin hetkeen. Kannustankin asiakkaitamme rohkeasti nykäisemään hihasta ja kysymään lisää. Vastuullisuus on meillä selkäytimessä, ja meiltä saa lisätietoa vaikkapa vihreistä valinnoista tai eettisen sertifioinnin tuotteista”, palvelupäällikkö Kaisa Grefberg sanoo.



Alkon palveluverkoston muodostavat myymälöiden lisäksi noutopisteet, Alkon verkkokauppa sekä mobiilisovellus. Verkkokaupan kautta asiakkaan on mahdollista saada koko Alkon 9 000 tuotteen valikoima mihin tahansa myymälään tai noutopisteeseen. Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä verkkokauppatilaus myös myymälässä myyjän avustamana.

Alkon mobiilisovelluksen avulla asiakas voi tutustua koko tuotevalikoimaan, varmistaa haluamansa tuotteen myymäläsaatavuuden, etsiä lähimmän myymälän ja sen aukioloajat, tehdä muistiinpanoja ja omia listoja tuotteista sekä tilata tuotteita valikoimasta.