Mäntykankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy

ABO Wind Oy on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Mäntykankaan tuulivoimalahankkeesta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

ABO Wind Oy suunnittelee Mäntykankaan tuulivoimahanketta Parkanon ja Kurikan alueille Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien rajalle. Hankealue rajautuu lisäksi Satakuntaan Karvian kunnan alueeseen. Hankealue on pääosin metsätalousvaltaista aluetta. Alueelle sijoittuu laajahkoja osin ojitettuja suoalueita ja turvetuotantoalue.

Mäntykankaan tuulivoimahankealueen kokonaispinta-ala on noin 1300 ha. Hankealueelle suunnitellaan enimmillään 9 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 7–10 MW. Sähkönsiirron osalta tuulivoimapuisto on alustavasti suunniteltu liitettävän Fingridin uudelle Kristiinankaupunki-Nokia -voimajohdolle Karvia-Parkano välillä tai Fingridin uudelle Parkanon sähköasemalle.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1 (VE1): Koko hankealueelle rakennetaan enintään 9 tuulivoimalaa, kokonaisteho 63–90 MW.

Vaihtoehto 2 (VE2): Parkanon puoleiselle alueelle rakennetaan 5 voimalaa, kokonaisteho 35–50 MW

Vaihtoehto 3 (VE3): Kurikan puoleiselle alueelle rakennetaan 4 voimalaa, kokonaisteho 28–40 MW

Tuulivoimapuiston liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tarkastellaan alustavasti kahta toteutusvaihtoehtoa: SVE1 ja SVE 2. Arvioitavat vaihtoehdot ovat pituudeltaan noin 10–20 km. Molemmat vaihtoehdot tulevat olemaan uusia, rakennettavia sähkönsiirtoreittejä.

Arviointiohjelma on nähtävillä 2.8.-15.9.2023 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/mantykankaantuulivoimahankeYVA.

Arviointiohjelman painettu versio on luettavissa seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:

Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere

Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37, Parkano

Parkanon kaupunginkirjasto, Parkanontie 57, Parkano

Kurikan kaupungintalo, Laurintie 21, Kurikka

Karvian kunnanvirasto, Kylä-Karviantie 17, Karvia

Kihniön kunnanvirasto, Kihniöntie 46, Kihniö

Kihniön kunnankirjasto, Kihniöntie 44, Kihniö

YVA-ohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus. Yleisötilaisuuden paikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/mantykankaantuulivoimahankeYVA .

Mielipiteitä voi esittää 15.9.2023 asti

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 15.9.2023 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/714/2023).

Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta tulee myöhemmin nähtäville hankkeen verkkosivulle.

Lisätietoja:

Mäntykankaan tuulivoimahanke (ymparisto.fi)

Hankkeesta vastaava: ABO Wind Oy, projektipäällikkö Elvira Ehnström, p. 050 3613 559, etunimi.sukunimi@abo-wind.fi

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Susanna Hirvonen p. 044 709 3257, etunimi.sukunimi@ramboll.fi

YVA-yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, Airi Määttä, p. 0295 036 173, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi