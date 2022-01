Manu Katché, Pete Parkkonen, Vijay Iyer ja Rebekka Bakken Savoy JAZZFestiin maaliskuussa

Kansainvälisen huipputason jazzia tarjoileva Savoy JAZZFest järjestetään 2.-6.3.2022 Helsingin Savoy-teatterissa sekä Töölönlahden uudessa tapahtumakeitaassa Pikku-Finlandiassa. Ohjelmiston aiemmin julkaistuja artistikiinnityksiä ovat Christian McBride and Inside Straight, Nicholas Payton ja Artemis. Festivaalin taiteellisena johtajana toimii trumpetisti Jukka Eskola.



Savoy JAZZFestin ohjelma täydentyy uusilla maailmanluokan kiinnityksillä. Lauantaina 5.3. festivaalilla kuullaan tämän hetken kiistatta merkittävimpiin jazzpianisteihin lukeutuvaa Vijay Iyeria, joka esiintyy Savoy JAZZFestissä tuoreimman UnEasy-albuminsa tiimoilta. Levy on saanut ylistävän vastaanoton ja keikkunut muun muassa Pitchforkin, The New Yorkerin ja JazzTimesin vuoden parhaimpien levyjen listoilla. Legendaarisella ECM-levymerkillä julkaistulla albumilla sekä Savoy-teatterin lavalla triossa Iyerin rinnalla soittavat rumpali Tyshawn Sorey ja basisti Linda May Han Oh.



Perjantaina 4.3. Savoy-teatterissa esiintyy mestarirumpali Manu Katché. Stingin, Joni Mitchellin, Peter Gabrielin ja lukemattomien muiden maailmantähtien levytyksiltä ja kiertuebändeistä tuttu, maailman arvostetuimpiin sessiorumpaleihin lukeutuva Katché esiintyy Savoy JAZZFestissä Scope-kvartettinsa kanssa, johon kuuluvat basisti Jérôme Regard, kitaristi Patrick Manouguian sekä kosketinsoittaja Jim Herderson.



Perjantai-illassa esiintyy myös UMO Helsinki Jazz Orchestra yhdessä norjalaisvokalisti Rebekka Bakkenin kanssa. Bakken on monipuolinen laulaja-lauluntekijä, joka leikittelee genrerajojen välillä, ammentaen inspiraatiota niin jazzin, popin, R&B:n kuin rockinkin maailmoista. Bakkenin vaikuttava, leikiten yli kolme oktaavia venyttävä äänirekisteri sekä sähköinen esiintymistyyli vangitsevat kuulijan herkällä ja samanaikaisesti viihdyttävällä ilmaisullaan. Yhteiskonsertissa Bakken liittyy big bandin seuraan tulkitsemaan Tom Waitsin tuotantoa.



”2022 Savoy JAZZFestin esiintyjäkaarti on kansainvälisempi kuin kertaakaan aikaisemmin", hehkuttaa tapahtuman taiteellinen johtaja Jukka Eskola. "Festivaalilla esiintyy jazzmaailman tunnetuimpia nimiä, joita ei ole kuultu Suomessa pitkään aikaan. Tyylillisesti ohjelma pitää sisällään maailmanmusiikkia sekä jazz- ja rytmimusiikkia laidasta laitaan. Savoy-teatterin ainutlaatuinen sali sekä kansainväliset ja kotimaiset huippumuusikot luovat puitteet upealle festarikokemukselle,” Eskola kuvailee.



Savoy JAZZFest 2022 käynnistyy erikoiskonsertilla keskiviikkona 2. maaliskuuta Töölönlahden rannalla. Yhteistyössä Finlandia-talon kanssa järjestettävässä Show & Dinner -illassa esiintyy ensimmäistä kertaa karismaattinen laulaja Pete Parkkonen kotimaisista huippumuusikoista koostuvan jazzorkesterinsa kanssa. Finlandia-talon perusparannuksen ajaksi Töölönlahdelle nouseva Pikku-Finlandia on puuarkkitehtuurin helmi, joka luo tunnelmalliset puitteet illalliselle sekä klubi-illalle, jossa Pete Parkkonen Jazz Orchestra tulkitsee jazzin, popin ja rockin klassikoita ”Dream A Little Dream Of Me” -ohjelmistollaan. Liput Show & Dinner -erikoiskonserttiin tulevat myyntiin perjantaina 21.1. klo 12 Lippu.fi-myyntipisteissä.



”Olemme iloisia että juuri Savoy JAZZFestin upea konsertti avaa Pikku-Finlandian yleisötilaisuuksien kevään. Tapahtuman vieraat pääsevät ensimmäisten joukossa ihailemaan ja testamaan Töölönlahden uuden tapahtumakeskuksen puitteet ja herkullisen ruokakattauksen”, toteaa Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen.



Vuonna 2022 neljättä kertaa järjestettävä Savoy JAZZFest lukeutuu pääkaupunkiseudun jazztapahtumien kärkikaartiin, jonka ohjelmisto esittelee erityisesti kansainvälisen jazzin suuria nimiä ja nousevia tähtiä. Tapahtuman pääyhteistyökumppani on Hotelli Haven.



Savoy JAZZFest 2.–6.3.2022



Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4 (Töölönlahti), Helsinki

Ke 2.3.2022 Pete Parkkonen Jazz Orchestra: ”Dream A Little Dream Of Me”



Savoy-teatteri, Kasarmikatu 46-48, Helsinki

To 3.3.2022 Artemis (USA)

Pe 4.3.2022 Rebekka Bakken (Norja) & UMO Helsinki Jazz Orchestra + Manu Katché “Scope” (Ranska)

La 5.3.2022 Nicholas Payton Trio (USA) + Vijay Iyer (USA)

Su 6.3.2022 Christian McBride and Inside Straight (USA)



Liput

Liput ovat nyt myynnissä Lippu.fi-myyntipisteissä ja Savoy-teatterin lipunmyynnissä.

Ke 2.3.

Pikku-Finlandian erikoiskonsertti

Show & Dinner: 99 € + toimituskulut

Show: 47 € + toimituskulut

Yhden päivän liput, Savoy-teatteri

To 3.3. 27€ / 57€ / 67€ / 87€

Pe 4.3. 27€ / 47€ / 57€ / 77€

La 5.3. 27€ / 47€ / 57€ / 77€

Su 6.3. 27€ / 37€ / 47€ / 67€



Festivaalipassi 4 päivää (sis. kaikki Savoy-teatterin konsertit 3.–6.3.): 185 €



Lippujen hintoihin lisätään toimitusmaksu ostokanavasta riippuen.



