Marc Chagallin ainutlaatuinen taidegrafiikan näyttely Sastamalassa

Tyrvään Pappilan Kivinavetassa Sastamalassa on 11.6.–15.8.2021 esillä lumoava näyttely Marc Chagallin taidegrafiikasta vuosilta 1928–1984. Näyttely esittelee hänen taidettaan yli 160 teoksella.

Marc Chagall on yksi maailman rakastetuimmista taiteilijoista. Tämä värien ja unenomaisen kiehtovien teosten mestari kuvitti elämänsä aikana yli 100 kirjallista teosta tai tekstiä. Nämä kuvitetut taidekirjat ovat hänen ehkä vähiten tunnettuja töitään eikä niitä ole juurikaan ollut julkisesti esillä.

Näyttelyssä esillä olevat teokset ovat kuvituksia kymmenestä Chagallilta tilatusta taidekirjasta kuten kreikkalainen antiikin taru Daphnis et Chloé, Bible, The Story of the Exodus, L’Odyssee ja Chagallin henkilökohtaisesta elämästä kertova Songes. Muita esillä olevia teossarjoja ovat De mauvais sujets, Cirque, Sur la terre des dieux, Celui qui dit les choses sans rien dire ja Six gravures sur linoleum. Osa teoksista on täysin uniikkeja ja ensimmäistä kertaa esillä Suomessa.

Sastamalan Kivinavetan näyttelyn kuraattorina on toiminut sveitsiläinen kustantaja ja taiteen asiantuntija Patrick Cramer, jolla on ollut ilo tuntea Chagall ja työskennellä hänen kanssaan taiteen parissa vuosikymmenien ajan. Patrick Cramer on myös kirjoittanut tekstin Marc Chagallista ja hänen vaiherikkaasta elämästään näyttelyn katalogiin.

Surrealistinen haaveilija

Marc Chagall syntyi 1887 Vitebskissä, silloisessa Venäjän keisarikunnassa, ja eli suurimman osan elämästään Ranskassa. Vuonna 1941 hän pakeni toisen maailmansodan juutalaisvainoja Yhdysvaltoihin, mutta muutti takaisin Eurooppaan, Ranskan Provenceen, sodan päätyttyä. Chagall kuoli vuonna 1985 97-vuotiaana Ranskassa lähellä Nizzaa.

Hänen lämminhenkisissä teoksissaan yhdistyvät muistot, vahva symboliikka sekä henkilökohtaiset elämänkokemukset. Chagallin katsotaan edustaneen teoksillaan surrealistista taidesuuntaa.

Art Pappila – rakkaudesta taiteeseen

Rakkaus taiteeseen on toiminut inspiraationa ja lähtökohtana Kirsi-Marja ja Jarmo Niemisen Art Pappila -taidenäyttelytoiminnalle. Art Pappila esittelee kansainvälisten sekä kotimaisten taiteilijoiden teoksia Tyrvään Pappilan vanhassa Kivinavetassa sekä Funkkistalon galleriassa järjestettävissä taidenäyttelyissä.

Kesän näyttely järjestetään yhteistyössä ravintolana ja tapahtumatalona toimivan Tyrvään Pappilan kanssa.

Näyttely on avoinna 11.6.–15.8.2021

ma–la 12–18 ja su 12–16

Sisäänpääsymaksu 5 €, alle 12-vuotiaat maksutta.

Osoite:

Pappilan Kivinavetta

Jaatsinkatu 2, Sastamala

Kivinavetalla pidetään avoin tiedotustilaisuus näyttelystä maanantaina 7.6. klo 11.00.

Tilaisuuden jälkeen on tarjolla lounas Tyrvään Pappilassa.