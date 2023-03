Marcel Proustin tuotannon lähtölaukaus nyt suomeksi!

KUTSU: Ymmärrä uupunutta, johda uuvuttamatta -kirjan julkistamistilaisuudet 7.12., 12.12. ja 15.12. 2.12.2022 12:06:19 EET | Kutsu

Lämpimästi tervetuloa Ymmärrä uupunutta, johda uuvuttamatta -kirjan julkistamistilaisuuksiin Helsingissä (VALO Hotel & Work) 7.12. klo 17-18.30, Oulussa (Hotelli Lasaretti) 12.12. klo 17-18.30 ja etänä 15.12. klo 16-17. Helsingin ja Oulun tilaisuudessa on kirjaesittelyn ja kirjailijan puheenvuoron lisäksi paneelikeskustelu sekä vuorovaikutteinen osuus osallistujien kanssa. Voit ilmoittautua tilaisuuksiin osoitteessa: https://q.surveypal.com/johda-uuvuttamatta Lääkäri ja yritysvalmentaja Lari Karjula ehdottaa kirjassaan Ymmärrä uupunutta, johda uuvuttamatta ratkaisuja uupumisen välttämiseksi sekä keinoja siihen, millaisella johtamisella ja organisaatiokulttuurilla uupumuksia voidaan välttää. Kirja on oppimatka ihmismieleen, ja kirjassa tarjotaan käytännönläheisiä näkökulmia, miten ihmismieli huomioidaan johtamisessa ja organisaatiokulttuurissa. Kirja on suunnattu erityisesti johtajille, esihenkilöille ja kaikille niille, jotka haluavat rakentaa ympärilleen yhä parempia tiimejä, joissa i