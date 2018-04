Mari Järventausta-Lindertzin tussimaalauksia Kangasala-talossa toukokuussa

TIEDOTE 25.4.2018. Kangasala-talon galleriassa avautuu keskiviikkona 25.4. kuvataiteilija Mari Järventausta-Lindertzin näyttely, jossa on esillä luonnosta ja maanväreistä ammentavia tussimaalauksia vuosilta 2015-2018. Uudemmissa töissään taiteilija käsittelee surua ja kaihoa, mutta kuitenkin lohdullisella tavalla.

Töissään Mari Järventausta-Lindertz havainnoi luontoa, josta jo muotonsa löytäneet muokkautuvat ja esittäytyvät teoksissa.

– Haluan maalauksiini kasvoja: paljaita, sileitä ja luisevia sekä karvaisen rouheita. Koivun rungon mustavalkoista siksakkia ja peuran hampaan paljastamia; kivien koloista kasvaneita, hän kertoo.

Järventausta-Lindertz maalaa tummilla maan väreillä. Työt ovat ensivaikutelmaltaan vähäeleisiä, mutta yksityiskohtaisuudeltaan monipuolisen kirjavia. Lopputulokseen muodostuu mytologisiakin piirteitä.

Näyttelyssä nähdään 13 työtä. Tuoreimmissa teoksissa taiteilija on käsitellyt surua, kaihoa ja ikävää. ”Surun noutajien” tarkoituksena on kuitenkin jakaa lohtua, ojentaa hartioitaan. Kumartua luokse.

Kirjailija Kazuo Ishiguron romaani Ole luonani aina on toiminut kuvataiteilijan innoituksen lähteenä. Jos elämän ainutlaatuisena erityisyytenä ja kyseenalaistamattomana totuutena olisi vain uhrautuminen toisten puolesta, minkälaisen olomuodon se saavuttaisi?

Kajaanissa syntynyt taidemaalari ja kuvataiteilija Mari Järventausta-Lindertz (s. 1979) on valmistunut kuvataiteilijaksi Kankaanpään ammattikorkeakoulusta vuonna 2003.



Järventausta-Lindertz on pitänyt yksityisnäyttelyitä suomalaisissa gallerioissa sekä Düsseldorfissa Saksassa ja Tartossa Virossa. Hänen teoksiaan on nähty yhteis- ja ryhmänäyttelyissä kotimaassa ja ulkomailla.



Mari Järventausta-Lindertz on Taidemaalariliiton, Tampereen Taiteilijaseuran sekä T.E.H.D.A.S. ry:n jäsen.



Mari Järventausta-Lindertz, tussimaalauksia Kangasala-talon galleriassa 25.4.–27.5.2018

Taiteilijatapaaminen la 12.5. klo 13 Vapaa pääsy.

Mediakuvia ja taiteilijan CV kansiossa: https://www.dropbox.com/sh/cqyy76snlmh1p0c/AAA3JYyG6smmbyfDFQ6FeFAya?dl=0

Kuvaajien nimet ja teostiedot mainittava julkaistaessa.