Maria Jotunin elämä ja tuotanto esillä työväenopiston keväässä

Haku Helsingin peruskoulujen ja lukioiden opettajan virkoihin meneillään 10.1.2020 16:45:00 EET | Tiedote

Nyt on oikea aika toimia, jos mielit opettajaksi Helsinkiin ensi elokuusta alkaen! Kaupungin peruskouluissa ja lukioissa on avoinna noin 400 vakinaista opettajan virkaa. Suomen suurin työnantaja Helsingin kaupunki tarjoaa merkityksellisen työn ja hyvät henkilöstöedut. Haku suomenkielisten peruskoulujen ja lukioiden opettajan virkoihin on meneillään ja päättyy 22. tammikuuta klo 16. Haku ruotsinkielisten peruskoulujen ja lukioiden opettajan virkoihin alkaa 12. tammikuuta ja päättyy 27. tammikuuta klo 16. Työt alkavat elokuussa 2020.