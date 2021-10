Maria Nordinin uusi kalenteri opettaa kiitollisuutta vuoden jokaisena viikkona

Vaikka Free to Heal® -menetelmä, Eroon oireista -kirja tai verkkokurssi eivät olisi entuudestaan tuttuja, niin kalenteri palvelee tarkoitustaan myös erillisenä tuotoksena. Kalenteri on suunniteltu kannustamaan kiitollisuuden harjoittelua helposti ja luovasti. Kiitollisuuden on todettu tieteellisissä tutkimuksissakin vaikuttavan hyvinvointiin positiivisesti ja lisäävän onnellisuuden tuntemuksia.

“Aivoillamme on tapana muistaa herkästi negatiiviset tapahtumat, mikä vääristää helposti sitä, miten näemme itsemme ja maailman. Siksi ehdotankin omien menojen ja muistiinpanojen merkkaamisen lisäksi kirjaamaan joka päivälle ylös asioita ja tilanteita, jotka ovat päivän aikana tuoneet pilkahduksen iloa, rakkautta, kiitollisuutta tai yhteyden tunnetta”, Nordin kertoo.

Kirjailija Maria Nordin on arkkitehti, hyvinvointivalmentaja sekä Free to Heal ®-menetelmän kehittäjä ja kolmen lapsen äiti. Häneltä on ilmestynyt aikaisemmin bestseller-kirja Eroon oireista (Viisas Elämä, 2020) sekä lasten satukirja Taikamatka (Viisas Elämä, 2021).

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 25 vuoden kokemus sekä kotimaisen että ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Kustantamo keskittyy julkaisuohjelmassaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja he ovat Suomen johtava kustantamo tässä kategoriassa. He pyrkivät tarjoamaan työkaluja ja oivalluksia merkitykselliseen elämään kaikilla elämän osa-alueilla. Viisas Elämän valikoimaan kuuluu ajattomia klassikoita, kuten Eckhart Tolle, Dalai Lama, Florence Scovel Shinn, James Allen, Jon Kabat-Zinn, Byron Katie, Timothy Ferriss, Tony Robbins, Charles Duhigg, Clarissa Pinkola-Estés, Wayne D. Dyer, Bruce Lipton, Michael Singer, ja Brené Brown.