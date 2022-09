Maria Ohisalo: Emme tee u-käännöstä ilmastopolitiikassa, vaan autamme apua tarvitsevia

Etenkin fossiilisten polttoaineiden hinnanoususta johtuva elinkustannusten kasvu on tuntunut monien kukkarossa, ja siihen hallitus lähti etsimään budjettiriihessä ratkaisuja. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on tyytyväinen siihen, että löytyi kohdennettuja toimia, joilla voidaan auttaa eniten apua tarvitsevia. Samaan aikaan vihreää siirtymää jatketaan, sillä hajautettu ja uusiutuvaan energiaan pohjautuva energiantuotanto on ainoa tapa varmistaa, ettei sama ongelma ole seuranamme talvesta toiseen.

-Käsissämme ei ole vain energiakriisi, vaan fossiilienergian kriisi. Se koskettaa kaikkia meitä, mutta erityinen huoleni on ollut haavoittuvassa asemassa olevissa ihmisissä: pienituloisessa lapsiperheessä, ylivelkaantuneessa ruoka-avun saajassa tai omilleen muuttaneessa opiskelijassa. Päätimme hallituksen budjettiriihessä toimista, jotka auttavat jo tulevana syksynä ja talvena, Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo toteaa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön arvion mukaan hintojen nousun myötä jopa 13 000 lasta on vaarassa joutua lapsiperheköyhyyden piiriin. - Päätimme nyt hallituksessa nostaa toimeentulotuen ja työttömyysturvan lapsikorotuksia ja opintorahan huoltajakorotusta. Myös lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan. Samalla alennamme varhaiskasvatusmaksuja pysyvästi ja joulukuussa jokainen lapsiperhe saa ylimääräisen lapsilisän. Vihreille oli ehdottomasti välttämätöntä, että ylimääräinen lapsilisä ei leikkaa toimeentulotukea, ja tämän me saimme toteutumaan, Ohisalo korostaa. Hallitus korotti myös opiskelijoiden ateriatukea 25 sentillä per ateria sekä kohdennamme rahaa leipäjonoissa jaettavan ruoka-avun tukemiseen. Joukkoliikenteen puolella on huomattavaa hintojen korotuspainetta, joka toteutuessaan asettaisi esimerkiksi linja-autoja tai raideliikennettä käyttävät pienituloiset mahdottomaan tilanteeseen. - Emme halua, että kehyskunnssa asuvalla lähihoitajalla ei ole enää varaa työmatkaansa tai opintotuen varassa elävä opiskelija ei enää voi pendelöidä korkeakoulukaupungin ja kotipaikkansa välillä. Tähän vastaamme sillä, että alennamme joukkoliikenteen sisältävän henkilökuljetusliikenteen arvonlisäveron nollaan alkuvuoden ajaksi, Ohisalo toteaa. Hallitus päätti myös helpottaa laajemmin ihmisten tilannetta nousseiden energianhintojen ajassa. Hallitus esittää yhdistelmää toimia niin sähkön alv:n alentamisesta suoriin tukiin ja sähkölaskujen osittaiseen verovähennykseen, jotka antavat puskuria syksyn ja talven tilanteeseen. Vihreä siirtymä jatkuu, sillä irtautuminen fossiilisesta energiasta on ainoa kestävä tie ulos kriisistä. - Toisin kuin opposition suunnalta on toivottu, hallitus ei tee u-käännöstä ilmastopolitiikassaan, vaan jatkaa maan energiaitsenäisyyden vahvistamista. Päästökauppaan ei koskettu, Ohisalo alleviivaa. Ympäristön suhteen hallitus päätti tärkeistä panostuksista, joilla jatketaan kuluneen kolmen vuoden aikana tehtyjä historiallisia satsauksia luonnonsuojeluun. - Tämän hallituskauden aikana on kohdennettu keskimäärin yli 100 miljoonan euron vuosittainen lisäys. Nyt budjettiriihessä tehtiin tähän summaan vielä kuuden miljoonan euron suuruinen ylimääräinen korotus, sillä luontokadon pysäyttämisellä on entistäkin suurempi kiire. Lisäksi ensi vuonna metsätalouden kannustinjärjestelmän puolella oleviin luonnohoidon hankkeisiin osoitetaan yli kaksi kertaa enemmän tukea kuin tänä vuonna, yhteensä yli 17 miljoonaa euroa Ohisalo painottaa. Lue lisää Ohisalon kirjoituksesta Vihreästä blogista. https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/emme-tee-u-kaannosta-ilmastopolitiikassa-vaan-autamme-apua-tarvitsevia/

