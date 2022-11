Maria Ohisalo kritisoi jyrkästi kokoomuksen luontopolitiikkaa

– Millaista uskottavuutta kokoomuksella on luonnonsuojelun suhteen sen jälkeen, kun puolue on valjastanut ympäristön hallituksen epäluottamuslauseen välineeksi? Millaista uskottavuutta kokoomuksella on Euroopan unionin suhteen, kun se on ensin lietsonut pelkoja Suomen EU-vaikuttamisesta?, Ohisalo kysyy.





Kuten hallituksen yhteisessä kannassa todetaan, luonnon tilaa parantavien toimien vahvistaminen on välttämätöntä. Samaan aikaan EU:n ennallistamisasetuksen suhteen tarvitaan toimissa kansallista liikkumavaraa ja kustannuksia pitää saada painettua merkittävästi alaspäin.

– Tältä pohjalta on ylipäänsä ollut mahdollista neuvotella komission kanssa. Jos olisi vain sanottu että ei käy mikään, niin millaiset vaikuttamismahdollisuudet se olisi jättänyt neuvottelujen käymiseen?, Ohisalo jatkaa.

– Ihmettelen opposition välikysymystä, sillä hallituksen kanta sisältää jo välikysymyksessä esitettyjä huolia. Kyllä tämä vähän näyttää siltä, että oppositio haluaa että luonnontilan parantamista ei alkuunkaan tehtäisi. Tai ainakaan mitään ei saisi tehdä yhteistyössä EU-maiden kesken, Ohisalo toteaa.

Suomessa tehdään jo suurta osaa sellaisista toimista, joista nyt puhutaan: tällä hallituskaudella on parannettu elinympäristöjen tilaa muun muassa ennallistamalla soita, kunnostamalla lintuvesiä ja hoitamalla metsäluontoa.

– Tämä kaikki auttaa sekä luontoa että suomalaisia itseään. Esimerkiksi pölyttäjät ovat välttämättömiä maatalouden satojen ja sitä kautta myös huoltovarmuuden näkökulmasta. Monimuotoiset metsät kestävät paremmin ilmastokriisin vaikutuksia. Hyvinvoivat kalakannat ovat matkailuvaltti, Ohisalo korostaa.

Ohisalo harmittelee sitä, että Suomen luonnosta on tehty hallituksen horjuttamisen väline.

– Aivan erityisesti minä olen pettynyt kokoomukseen ja siihen, millaisia arvoja puolue nykyään edustaa. Kokoomus antaa ymmärtää, että luonnontilan parantamisesta koituvat kustannukset vievät Suomen perikatoon. Samaan aikaan puolue olisi halukas tekemään kahden miljardin euron veronkevennykset. Mitä tämä kertoo kokoomuksen arvoista? Hyväosaisten taskuun on jaettavissa vaikka kaksi miljardia, mutta luontokatoa ei haluta pysäyttää! Kokoomusta ei huoleta vaelluskalojen ahdinko eikä hömötiaisten häviäminen, Ohisalo kummastelee.

Luontokadon pysäyttämisessä ei voi ajaa kaksilla rattailla. Se joko pysäytetään, tai sitä ei pysäytetä.

– Toimimattomuus luontokadon edessä on se, mikä maksaa kaikista eniten. Luontokadon pysäyttämisen tavoitteessa on epäonnistuttu sekä vuonna 2010 että 2020. Meillä ei ole varaa enää epäonnistua uudestaan, Ohisalo tähdentää.

