Maria Ohisalo: Luonnonsuojelun rahoitus sidottava bruttokansantuotteeseen

– Luontokadon torjuminen on ihmiskunnan kohtalonkysymys. Maailman maat sitoutuivat YK:n luontokokouksessa Montrealissa suojelemaan ja ennallistamaan 30 % maa- ja merialueista. Jotta saavutamme tavoitteen Suomessa, siihen on varattava rahaa, Ohisalo sanoo.

Ohisalon mukaan tulevaisuudessa luonnonsuojelun rahoitusta pitäisi tarkastella suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tarkastelutapa olisi samankaltainen kuin kehitysyhteistyön kansainvälinen tavoite tai parlamentaarisesti sovittu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten taso.

– Pitkäjänteinen luonnonsuojelun rahoituksen kasvattaminen on välttämätöntä, jotta luontokato voidaan torjua. Vihreiden tavoite on vähintään kaksinkertaistaa luonnonsuojelun rahoitus jo ensi vaalikaudella. Taso voisi kuitenkin olla paljon korkeampikin. Luonnonsuojelun rahoituksen pidemmän tähtäimen tavoitteeksi on asetettava 0,5–1 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tämä olisi yksi tärkeä keino suomalaisille rakkaan luonnon suojelussa, Ohisalo sanoo.