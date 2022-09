Maria Ohisalo: Valtio-omisteisten yritysten ei tulisi jatkossa laittaa uusia euroja kiinni fossiiliteollisuuteen

Jotta Suomen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035 voidaan tavoittaa, tulee romahtaneet hiilinielut saada elpymään.

– Hallitus on myös käynnistänyt selvitykset mistä nielujen romahdus johtuu ja miten voisimme kääntää kehityksen esimerkiksi metsälakia uudistamalla. On kuitenkin selvää, että ongelma on niin syvä, ettei se puolessa vuodessa vielä ratkea. Näiden tietojen pohjalta on seuraavan hallituksen toteutettava nielujen pelastuspaketti – haastankin puolueet kertomaan jo ennen vaaleja kantansa tähän kysymykseen, Ohisalo toteaa.

Ohisalo kritisoi Petteri Orpoa ja Riikka Purraa jälkiviisaudesta Uniper-kysymyksen kohdalla.

– He olivat kovin hiljaa silloin, kun päätöksiä edeltävien hallitusten aikana tehtiin. Vuosia sitten tehtyjä virheitä ei saa enää tekemättömäksi, mutta tulevaisuuden virheet voidaan vielä välttää. Minusta yksi asia on selvä: valtio-omisteisten yritysten ei tulisi jatkossa laittaa yhden yhtäkään uutta euroa kiinni fossiiliteollisuuteen, Ohisalo painottaa.

Kokoomus on tällä viikolla kritisoinut uutta, eduskunnan käsittelyssä olevaa, vihreiden investointien kiihdytyskaistaa siitä, että sille pääsyn edellytyksenä on, etteivät hankkeet aiheuta merkittävää haittaa ilmastolle, luonnon monimuotoisuudelle tai muilla tavoin elinympäristöllemme.

– Tämäkin on ollut kokoomukselle siis liikaa. Itse ajattelen asiasta aivan päinvastaisesti. Yhtään minkään valtion tuen, valtion yrityksen tai oikeastaan valtion toiminnan laajemminkaan ei pitäisi aiheuttaa merkittävää haittaa ilmastolle, luonnon monimuotoisuudelle tai elinympäristöllemme, Ohisalo sanoo.

Ohisalo korosti myös sitä, että tulevina vuosina valtion taloudessa tulee olemaan tiukkaa, ja politiikassa pitää pystyä tekemään myös priorisointeja.

– Meidän tavoite on hiilineutraali hyvinvointivaltio, jonka talous on tasapainossa, Ohisalo toteaa.

– On tarkemmin valittava, mihin panostetaan. Meidän täytyy vahvistaa hyvinvointivaltiomme perustaa, uudistaa sosiaaliturvaa, nostaa työllisyysastetta, panostaa tutkimukseen ja koulutukseen, laskea työn verotusta, mutta verottaa ympäristölle ja ilmastolle haitallista toimintaa, Ohisalo listaa.

