Maria Ohisalo: Valtiovarainministeriön väläyttelemät koulutusleikkaukset eivät mahdollisia

– Koulutuksesta ei saa leikata ensi kaudella euron euroa. Maksuttomasta koulutuksesta on pidettävä kiinni. Valtionvarainministeriö on julkaissut raportin, jossa se on käynyt läpi tulevien vuosien mahdollisia menoleikkauskohteita. Raportti on hyvin laaja, ja on arvovalinta millaisia työkaluja näistä seuraava hallitus valitsee, Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo toteaa.

– Suomen tulevaisuuden menestyksen suurimpia kulmakiviä tulee olemaan se, saammeko koulutusasteemme ja sitä kautta työllisyysasteemme nousuun. Tämä ei toteudu ilman panostuksia koulutukseen. Siksi onkin ristiriitaista, että VM:n ehdotuksessa on mukana leikkauksia koulutukseen ja opiskelijoiden toimeentuloon, Ohisalo jatkaa.

– Lukukausimaksujen käyttöönotto, opiskelijoiden työntäminen entistä vahvemmin opintolainojen varaan ja siirtäminen pois yleiseltä asumistuelta omaan heikompiehtoiseen järjestelmään estäisivät monen opiskelun ja karkottaisivat etenkin pienituloiset korkeakouluista. Nämä silti VM:n papereista löytyivät. Valtion velkataakkaa kevennettäisiin siis niin, että samat velat kaadetaan itsenäistä elämää aloittavan nuoren niskaan. Tämä ei minusta ole alkuunkaan oikeudenmukaista saati pitkänäköistä, Ohisalo linjaa

Kysymys on loppuviimeksi poliittisista ratkaisuista.

– On hyvä, että valtion menoja ja veroja on kartoitettu myös valtiovarainministeriön virkahenkilöiden voimin. Poliittiseen keskusteluun kuuluu kuitenkin se, että mahdottomat ja mahdolliset leikkauskohteet erotellaan. Vihreille koulutusleikkaukset ovat mahdottomia, Ohisalo korostaa.

Vihreät tasapainottaisi valtion taloutta ensi kaudella kuudella miljardilla eurolla, mutta tekisi sen niin, ettei pienituloisten asemaa heikennetä tai koulutuksesta leikata euroakaan.

– Kyse on arvovalinnasta, jolla varmistetaan, että lapsilla ja nuorilla on tulevaisuus ja Suomi menestyy jatkossakin. Minun Suomessani jokaisesta lapsesta on voitava tulla mitä tahansa. On arvovalinta, haluammeko pitää siitä jatkossakin kiinni. Vihreät haluaa, Ohisalo toteaa.

