Maria Ohisalo: Ympäristöministeriön painoarvoa vahvistettava

– Suomessakin ovat tietyt tahot väläytelleet sitä, että ympäristöministeriö pitäisi lakkauttaa tai sulauttaa toisiin ministeriöihin. Ei todellakaan. Ilmastokriisi ja luontokato eivät ole katoamassa mihinkään. Niiden painoarvon olisi syytä kasvaa entisestään kaikkia päätöksiä tehtäessä, ei laskea, Ohisalo kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Ohisalo muistuttaa, että vaikka luonnonsuojelun rahoitusta on nostettu tällä hallituskaudella keskimäärin yli 100 miljoonaa euroa vuotta kohden edeltävään hallituskauteen verrattuna, on ympäristöministeriö edelleen budjetiltaan ministeriöistä pienin.

– Tällä hallituskaudella ympäristöministerin salkkuun on tullut mukaan ilmastoministerin tehtävät ja rooli koko hallituksen ilmastopolitiikan koordinoijana. Tätä roolia on syytä vahvistaa entisestään, Ohisalo jatkaa.

Ympäristö ei voi ajaa omaa etuaan, ja siksi on Ohisalon mukaan erityisen tärkeää, että meillä on itsenäinen ministeriö, jonka tehtävä on huomioida nimenomaan ympäristönäkökulma.

– Ympäristöministeriötä tarvitaankin tulevien sukupolvien kestävän hyvinvoinnin varmistamisessa. Vahva ympäristöministeriö varmistaa sen, että päätöksenteossa on mukana paras ymmärrys ilmaston ja luonnon asettamista reunaehdoista, Ohisalo kirjoittaa.

Ohisalo esittää neljää asiaa:

1. Tarvitaan edelleen itsenäinen ja entistä vahvempi ympäristöministeriö.

2. Luonnonsuojelun rahoitus olisi syytä vähintään tuplata nykyisestä.

3. On totuttu ajattelemaan, että valtiovarainministeriö on budjettivaltansa kautta eräänlainen “superministeriö”, jolla on painoarvoa kaikkien hallinnonalojen toiminnan kannalta. Ympäristöministeriöllä tulisi olla vastaava rooli. Kaiken valtion toiminnan olisi asetuttava ilmaston ja ympäristön asettamiin rajoihin.

4. Luonnolla on myös itseisarvo. Luontopääoma on otettava osaksi kansantalouden kirjanpitoa.

Ohisalon päivitys on luettavissa täältä: https://www.facebook.com/OhisaloMaria/posts/pfbid0WVhgcbMZ9vjBy5wx7p5tShoXsF4FibTtPzLff6pJu3CFYvxHFLBYZKTG9NRCTAiCl