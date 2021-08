Maria Taarin esikoisromaani on täynnä aistivoimaista mystiikkaa!

Maria Taarin esikoisromaani vie lukijansa niin skandinaaviseen luontoon kuin Lontoon rytmeihinkin – ja lumouksen maailmaan, jossa kaikki on mahdollista.

Lontoossa asuva Laura on viikot töissä kustantamossa, mutta hänen todellinen kutsumuksensa on näkijän työ. Vapaa-ajallaan Laura syventää henkisiä taitojaan ja elää elämää suurkaupungin sykkeessä. Erään meditaation aikana hän saa näyn peilistä, joka avaa huikean seikkailun maailmojen välillä.

"Lumouksessa kaikki on mahdollista.”

Maria Taarin Lumous, jolle kuulun (Basam Books 2021) kuljettaa rinnakkain kahden voimakkaan naisen tarinaa. Hilda, spiritualisti ja visionääri maalaa öisin 1900-luvun Tukholmassa. Rohkea Laura sukeltaa yhä syvemmälle näkymättömään maailmaan 2000-luvun Lontoossa. Hiljalleen ajassa erillään olevat tarinat kietoutuvat yhteen ja tuovat esiin teemoja, jotka ovat meille kaikille yhteisiä: luottamus elämään, oman äänen löytäminen ja rohkeus kulkea sydämen ohjaamaa tietä.

Kirjan yhtenä inspiraation lähteenä on ollut taiteilija Hilma af Klintin elämä ja tuotanto. Samalla teos on rakkaudentunnustus Lontoolle.

Kirjailijasta

Maria Taari (s. 1975) on taiteilija ja kustannusalalla pitkän uran luonut graafinen muotoilija. Viime vuosina hän on ohjannut lisäksi henkisen kasvun ryhmiä ja retriittejä. Lumous, jolle kuulun on Taarin esikoisteos.