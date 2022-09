Maria Viljan Näkymätön reppu kuvaa kauniisti ja tunnistettavasti, miten herkkä lapsi kuormittuu päivän aikana

Rosalilla on näkymätön reppu. Repun sisällä on kaikki se, mitä Rosali näkee, tekee, kuulee ja kokee: suuri kilpajuoksu, aamuinen auringonsäde, ruttuinen tyyny. Ja paljon, paljon muuta. Näkymätön reppu järjestää Rosalille ihmeellisiä yllätyksiä. Ja silloin, kun reppu tulee liian täyteen, voi tapahtua ihan mitä tahansa!

Kuvittajana tunnettu Maria Vilja debytoi lastenkirjailijana Näkymättömällä repulla, joka kertoo, miltä herkästä lapsesta päivä aikana kertyvä kuormitus – äänet, lämpötilanvaihdokset, keholliset tuntemukset, ilot ja surut – voi tuntua.

Vilja on ammentanut Rosalin hahmoon omia kokemuksiaan erityisherkkänä lapsena.

”Mieleen muistuu fragmentteja. Klassikkoraivareita ryppyisten sukkien takia ja se kamala tyyny, jonka lämpötila ei ikinä pysynyt optimaalisena niin kauan, että olisin ehtinyt nukahtaa. Koko elämä oli kovin hengästyttävää ja kaiken keskellä vallitsi voimakas tunne siitä, että olen jotenkin outo. Vääränmuotoinen pala palapelissä”, Vilja pohtii.

Kirjailija-kuvittaja uskoo, että ainakin kolmesta syystä on paljon rankempaa olla erityisherkkä lapsi kuin aikuinen. Lapsi ei vielä tunne omia palautumiskeinojaan, ja moni asia, johon herkkä aikuinen on jo tottunut, tulee lapselle vastaan ensi kertaa. Lisäksi lapsella on vain vähän vaikutusmahdollisuuksia elämäänsä, sillä hän ei voi muovata elämästään oman näköistään.

Vilja kokee, että moni erityisherkkä lapsi joutuu pinnistämään jaksaakseen, pärjätäkseen tai jopa kelvatakseen. Pienellä tiedostamisella ja huomioimisella voisivat herkät lapset saada helpotusta elämäänsä ja kokea olevansa hyviä juuri sellaisina herkkinä kuin ovat.

”Ja oppia, että oudonmuotoisille palapelinpaloillekin löytyy lopulta oma tärkeä paikkansa kokonaiskuvassa.”

Tätä erityisherkkien lasten erityisyyttä myös Näkymätön reppu juhlistaa. Voit lukea lisää uutuuskirjasta ja erityisherkkyydestä www.nakymatonreppu.fi/

Maria Vilja (s. 1986) on Punni-palkittu kuvittaja, joka haluaa piirtää herkkyyden näkyväksi. Näkymätön reppu on hänen debyyttinsä lastenkirjailijana. Vilja on koulutukseltaan taidekasvattaja ja sosionomi.

Näkymätön reppu ilmestyy 9.9.

