Marikirja kertoo rakastetun Marimekon tarinan suunnittelijoiden kautta

Suomen kansallisaarre ja menestystarina Marimekko on kaikkien tuntema instituutio. Mutta millainen oli yrityksen alkutaival? Entä kuinka Marimekon tunnistettavimmat kuosit ovat syntyneet? Tämän kaiken kertoo upeilla kuvituksilla varustettu Marikirja - Marimekon luova historia Piccolosta Palstaan (Nemo 2020).

Tällä viikolla ilmestyvä Marikirja - Marimekon luova historia Piccolosta Palstaan kertoo rakastetun Marimekon tarinan erityisesti suunnittelijoiden näkökulmasta. Luovan kaksikon Silja-Maria Wihersaaren ja Henna Kosteen kirja kertoo muun muassa Vuokko Nurmesniemen, Maija Isolan ja Annika Rimalan työstä.

Kirja sukeltaa yhden suomalaisuuden perikuvan, Marimekon, huikeaan tarinaan. Kuinka rakastetuimmat kuosit ovat syntyneet? Millaiset vaatteet suunniteltiin Marimekon ensimmäiseen näytökseen? Miksi Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Jacqueline Kennedy pukeutui Marimekkoon? Mikä on Unikon suosion salaisuus? Näihin kaikkiin löytyy vastaus upeasti kuvitetun kirjan sivuilta.

-Marimekko on tuttu kaikille suomalaisille ja uusi sukupolvi on ottanut sen jälleen vahvasti omakseen. Halusimme selvittää, miten Marimekon tunnistettava tyyli on syntynyt ja millaista kuosien luomisprosessi on ollut. Kirjan guassein tehty kuvitus on iloinen ja rohkea niin kuin Marimekko, siitä voi nautiskella pienen palan silloin tällöin tai hurahtaa ja imeä kaiken kerrallaan, tekijät kuvailevat.

Silja-Maria Wihersaari on valmistunut Aalto-yliopistosta taiteen kandidaatiksi tekstiilitaiteen ohjelmasta ja kuvittanut 14 lastenkirjaa.

Henna Koste on muotiin erikoistunut toimittaja ja lastenkirjailija.

