Marina Vahtola MIAB Groupin hallituksen puheenjohtajaksi

MIAB on Ruotsin suurin perheomisteinen siivouspalveluyritys. Ammattitaitoinen siivous on ydinliiketoimintaamme. Jokainen asiakas on yhtä tärkeä, ja toimintamme pohjautuu jatkuvaan vuoropuheluun asiakkaidemme kanssa ja henkilökohtaiseen palveluun. MIAB on perustettu vuonna 1979, meillä on siis vankka tietämys ja kokemus useimmilta toimialoilta kuten terveydenhuollosta, kouluista, päiväkodeista, toimistoista, hotelleista, museoista, myymälöistä ja kauppakeskuksista. Työllistämme yli 3 000 ammattilaista ja konsernin liikevaihto on yhteensä 110 miljoonaa euroa. Kaksi pääkonttorimme sijaitsevat Tukholmassa ja Turussa, lisäksi meillä on useita aluetoimistoja sekä Ruotsissa että Suomessa. Lue lisää osoitteesta miabab.se.