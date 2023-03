Marja Luomalle ja Sampsa Peltoselle Mikael Agricola -kääntäjäpalkinto Mohamed Mbougar Sarrin romaanin Miesten syvimmät salaisuudet -suomennoksesta

Marja Luoma ja Sampsa Peltonen ovat saaneet Suomen merkittävimmän kaunokirjallisuuden kääntäjäpalkinnon senegalilaissyntyisen Mohamed Mbougar Sarrin romaanin Miesten syvimmät salaisuudet (Gummerus) suomennostyöstä. Ranskankielisen alkuteoksen nimi on La plus secrète mémoire des hommes. Mikael Agricola -palkinnon arvo on 10 000 euroa.

Mikael Agricola -palkintolautakunta, johon kuuluvat väitöskirjatutkija ja kriitikko Sofia Blanco Sequeiros, suomentaja Kristiina Drews, kirjailija ja kriitikko Marissa Mehr sekä professori Liisa Tiittula, perustelee valintaa seuraavasti:

”Mohamed Mbougar Sarrin Miesten syvimmät salaisuudet on romaani kirjallisuudesta: siitä, mitä kirjallisuus ja kirjoittaminen maailmassa tekevät, mitä ne luovat, ja mitä ne tuhoavat. Päähenkilö, Pariisin afrikkalaiskirjailijoiden piireihin kuuluva senegalilainen Diégane alkaa selvittää mysteeriä, joka salaperäisen kirjailijan T. C. Elimanen teosta Epäinhimillisyyden labyrinttia ympäröi. Samalla seikkailullinen romaani kritisoi eurooppalaista kolonialismia Afrikassa, irvailee pinnallisuuksista pakkomielteisen kiinnostuneelle kirjallisuusmaailmalle ja pohtii, millainen teko kirjoittaminen ihmiselle ja yhteiskunnalle on. Mbougar Sarr yhdistelee aikatasoja, kertojia ja erilaisia tyylilajeja ja tekstityyppejä häkellyttäväksi kokonaisuudeksi. Myös näin teos kertoo jotain olennaista käsittelemistään aiheista. Marja Luoma ja Sampsa Peltonen ovat kääntäneet teoksen kauniille, täyteläiselle ja aidosti eläväiselle suomen kielelle, joka tipauttaa lukijan suoraan romaanin kiihkeään todellisuuteen, ylläpitää teoksen sisäisiä jännitteitä ja välittää teoksen teesit kirjallisuuden ja ihmisyyden suhteesta. Suomen kieli on käännöksessä vaivatonta ja mukaansatempaavaa niin vimmaisissa tajunnanvirtakohtauksissa kuin rabelaismaisen huumorin siivittämissä katkelmissa. Erityisen ansiokkaana voidaan pitää kääntäjien kykyä tulkita kielen rekistereitä ja konteksteja tarkasti ja asiantuntevasti, mikä säilyttää romaanin kielellisen ja tyylillisen moninaisuuden.” Mikael Agricola -palkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena merkittävän kaunokirjallisen teoksen erinomaisesta suomennoksesta. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) jakaa palkinnon yhteistyössä Suomen Kirjasäätiön kanssa, ja se rahoitetaan Kopioston keräämistä tekijänoikeusmaksuista.

