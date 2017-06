Marketing Clinic ostaa Koplan – Suomen johtava asiakasymmärrystoimisto vahvistamaan kasvua

Marketing Clinic Partners – Reinventing Growth

Marketing Clinic Partners on ryhmä erikoistuneita strategia- ja markkinointitoimistoja. Meitä yhdistää jatkuva palo haastaa asiakkaitamme hyödyntämään vahvoja brändejä, innovatiivisia liiketoimintamalleja ja markkinointia kilpailuetuina digitalisoituvassa maailmassa. Marketing Clinic Partners koostuu Marketing Clinicista, sosiaaliseen mediaan, sisältöihin ja digitaaliseen markkinointiviestintään keskittyvästä Okimo Clinicista sekä reaaliaikaista digitaalista markkinointia ja markkinoinnin automaatiota tekevästä P+SBD:stä. www.marketingclinicpartners.com



Kopla

Kopla on strateginen asiakasymmärrystoimisto, joka tuo ihmiset kehityksen keskiöön. Yhdistämällä syvällisen kohderyhmäymmärryksen, luovuuden ja liiketoiminnallisen ajattelun, luomme uusia menestystarinoita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Teemme trenditietoon ja asiakasymmärrykseen perustuvaa uusien liiketoimintamahdollisuuksien, tuotteiden ja palveluiden, brändin, myynnin ja markkinoinnin sekä asiakaskokemuksen kehittämistä osallistavalla otteella. Missiomme on: vähemmän turhaa, enemmän merkitystä. www.kopla.fi