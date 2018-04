Markkinapaikasta kiertotalouden digiloikka -seminaari 19.4.2018 Helsingissä

Elinkeinoelämän keskusliiton PK-johtaja, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja ja Ympäristöteollisuuden toimitusjohtaja: Hankintalaki turvaa terveen kilpailun, eikä vaaranna pk-sektorin jätehuoltopalveluja 28.4.2016 12:45 | Tiedote

Uusi hankintalaki on valmisteilla ja tulossa eduskunnan käsittelyyn lähikuukausien aikana. Julkisessa keskustelussa on noussut esiin väärinkäsityksiä hankintalain uudistuksen vaikutuksista jätehuollon tulevaisuuteen pienten ja keskisuurten yritysten kannalta. Kuntapuolen näkemyksissä on annettu jopa ymmärtää, että yritysten palveluiden saanti olisi vaarassa. Näin asia ei ole.