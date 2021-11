Markkinointi- ja viestintäjohtaja Maria Mroue ProComin uudeksi puheenjohtajaksi

Kia Haring Global Alliancen hallitukseen Pohjoismaiden viestintäjärjestöjen mandaatilla 4.5.2021 12:19:36 EEST | Tiedote

Maailmanlaajuinen viestintäjärjestöjen kattojärjestö Global Alliance for Public Relations and Communication Management (GA) on valinnut hallitukseensa TietoEVRYn viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kia Haringin. Hän edustaa GA:ssa sekä ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:tä, jonka hallituksen jäsen hän on, sekä Norjan (Kommunikasjonsforeningen) ja Ruotsin (Sveriges Kommunikatörer) sisarliittoja. Kyseessä on globaali järjestö, johon kuuluu yli 300 000 viestintäammattilaista noin 120 maasta.