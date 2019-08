MarkkinointiAkatemia ostanut turkulaisen WordPress-toimiston Aucorin - digitaalisen markkinoinnin asiantuntija jatkossa yksi Suomen suurimpia WordPress-toteuttajia

Vauhdilla kasvava MarkkinointiAkatemia on ostanut yhden Suomen parhaista WordPress-toimistoista. 12 vuotta toiminut turkulainen Aucor tuo lisää osaamista sivustokehitykseen ja palvelumuotoiluun.

- Kauppa vahvistaa osaamistamme ja kiihdyttää entisestään MarkkinointiAkatemian kasvua ja laajentumista Suomessa, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Mikko Pulkkila.

- Aucorin työntekijät ovat korkean tason ammattilaisia, joilla tulee olemaan tärkeä rooli yrityksessämme, Pulkkila jatkaa.

Kattavat digitaalisen markkinoinnin palvelut

MarkkinointiAkatemia auttaa yrityksiä kasvamaan digitaalisen asiakashankinnan avulla ja tarjoaa monipuolisesti markkinoinnin palveluita tärkeimmille mainosalustoille (Google, Youtube, Facebook, Instagram, LinkedIn) sekä neuvoo yrityksiä analytiikan hyödyntämisessä ja markkinoinnin kokonaisuuden johtamisessa.

- Digitaalinen markkinointi tuo kävijoitä, mutta tehokas asiakashankinta vaatii sen, että verkkosivut aikaansaavat myyntiä ja tukevat yrityksen liiketoimintaa kokonaisuutena, sanoo Pulkkila.

- Tässä osa-alueessa Aucorin osaaminen tulee vahvistamaan palvelukokonaisuuttamme hienolla tavalla, hän jatkaa.

- Aucorilla on todella kovaa osaamista ja arvostamme erityisesti heidän kykyänsä toteuttaa erittäin haastaviakin asiakasprojekteja lean-metodeilla, mikä on kannattavaa kaikille osapuolille, sanoo Pulkkila.

Visio ja kasvuvauhti vetivät puoleensa

- Oli oikea hetki yhdistyä MarkkinointiAkatemian kaltaisen toimijan kanssa. Yrityksen tulevaisuuden visio ja toiminnan poikkeuksellinen kasvuvauhti vetivät puoleensa, sanoo Aucorin perustaja ja toimitusjohtaja Janne Jääskeläinen.

- Keskustelut sujuivat hyvin ja yhteistyö yritysten välillä tuntui luonnolliselta heti alusta saakka, Jääskeläinen jatkaa.

Vuonna 2007 perustettu Aucor on kasvanut tasaisesti toimintansa aikana ja se on tunnettu korkeatasoisesta tekemisestä. Yritys on toteuttanut tuhansia projekteja ja sen asiakkaina on Suomen suurimpia yrityksiä ja brändejä.

- Aucorilla on huikeaa osaamista ja uskomme vahvasti, että voimme tuoda merkittävän lisäarvon MarkkinointiAkatemian kokonaisuuteen, sanoo Jääskeläinen.

- Koko henkilöstömme odottaa innolla tätä uutta vaihetta, jossa pääsemme olemaan tärkeä osa yhden Suomen kiinnostavimman kasvuyrityksen tarinaa, Jääskeläinen jatkaa.

Uusi toimisto Turkuun

Yrityskaupan jälkeen MarkkinointiAkatemia tulee avaamaan Turkuun suuremman toimiston, jonne yrityksen 10 työntekijää muuttaa yhdessä Aucorilta siirtyvien työntekijöiden kanssa. Turkuun rekrytoidaan myös lisää työntekijöitä ja tavoitteena on työllistää kaupungissa noin 50 henkilöä vuoden 2019 loppuun mennessä.

MarkkinointiAkatemia työllistää tällä hetkellä yli 100 työntekijää ja sillä on toimistot Tampereella, Helsingissä ja Turussa.

- Tavoitteenamme on kasvaa vauhdilla, rekrytoida parhaat digitaalisen markkinoinnin ammattilaiset ja avata toimistoja eri puolille Suomea. Kasvun aikaansaamiseksi etsimme aktiivisesti myös uusia yrityskaupan kohteita, sanoo Pulkkila.