Markkinointialan kasvuyhtiö Generaxion lanseeraa uuden brändinsä 17.11.2020. ”Toimintamme kasvaa nopeasti ja aiomme rekrytoida kymmeniä työntekijöitä eri puolille Suomea, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Janne Mäenpää.”

Vahvasti kasvava Generaxion työllistää tällä hetkellä 350 työntekijää Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa, ja sillä on yli 8000 asiakasta.

Generaxion on moderni markkinoinnin asiantuntijayritys, joka tarjoaa palveluita liiketoiminnan kasvuun yhä voimakkaammin digitalisoituvissa toimintaympäristöissä.

- Yhdistämme ennakkoluulottoman ongelmanratkaisun lahjomattomaan dataan, olipa kyseessä yksittäinen markkinointijakso tai koko liiketoiminnan uudelleenarviointi, sanoo lanseerauksen yhteydessä yhtiön toimitusjohtajaksi siirtynyt Janne Mäenpää.

Generaxion on yksi Pohjois-Euroopan nopeimmin kasvavista organisaatioista markkinointialalla. Uusi brändi syntyi vuonna 2020, kun joukko nopeasti kasvaneita digitaalisen markkinoinnin asiantuntijayrityksiä yhdistyi Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa, joissa sillä on yhteensä 10 toimistoa. Suomessa Generaxionin osaksi ovat yhdistyneet Roister Marketing, MarkkinointiAkatemia ja Aucor.

Liiketoiminnan digitalisointi on iso mahdollisuus

Digitalisaatio muuttaa liiketoimintaprosesseja merkittävästi. Todennäköisimpiä voittajia tulevat olemaan ne yritykset, jotka hyödyntävät digitalisaation tuomia mahdollisuuksia laajasti liiketoiminnan eri osa-alueilla.

- Tavoitteemme on nostaa yritysten digitalisaation tasoa ja tuoda datalähtöinen ajattelu käytännön toimintaan laaja-alaisesti koko suomalaisessa yrityskentässä, sanoo Mäenpää.

Digitaalisen kasvun uusi sukupolvi

Muutoksen tekee aina uusi sukupolvi. Yrityksen uusi nimi on muunnelma englanninkielen sanasta ”generation”, jolla tavalla se myös lausutaan englanniksi. Tulevalla vuosikymmenellä muutoksen tulee tekemään uusi diginatiivi sukupolvi. Generaxionin tavoitteena on olla palkitseva ympäristö uuden sukupolven markkinoijille, jossa he oppivat uusimmat metodit ja kokonaisajattelun.

- Olemme jo nyt kohtuullisen kokoinen työllistäjä. Toimintamme kasvaa orgaanisesti ja tulemme kasvamaan myös yritysostojen vauhdittamana.

- Voi hyvinkin olla mahdollista, että Generaxionilla työskentelee 5 vuoden sisällä yli 1000 markkinoinnin ja digitalisaation ammattilaista, jolloin olisimme jo aika merkittävä muutoksen tekijä Pohjoismaissa, visioi Mäenpää.

Uudenlainen markkinointitoimisto

- Monista alan isoista toimijoista poiketen meillä on suuryritysten lisäksi tuhansia pieniä PK-sektorin asiakkaita, joka tuo erilaisen näkökulman toimintaan.

- Suuret yritykset saavat merkittävän volyymistä ja suorituskyvystä syntyvän hyödyn. Pienemmät yritykset saavat palveluvalikoiman, joka ei olisi mahdollista ilman suurasiakkaita, kertoo Mäenpää.

Generaxion koostuu digitaalisen kasvun eri aihealueisiin keskittyvistä osaajatiimeistä. On luotu poikkeuksellinen kokonaisuus, jossa lukuisten alojen asiantuntijoiden ajatukset kohtaavat päivittäin. Generaxion on monipuolinen yhdistelmä liiketoiminnan digitalisoinnin ja strategisen kehityksen ammattilaisuutta, koneoppimisen ja datan käytön vahvaa ymmärrystä sekä rohkeaa luovuutta, jossa perustan muodostavat yhteinen datalähtöinen prosessi ja kaiken mitattavuus. Poikkeuksellista ei ole vain palveluidemme laajuus, vaan niiden yhteisvaikutus kilpailukyvyn rakentamisessa.

Tavoitteena kasvattaa kysyntää

- Kun asiakas työskentelee kaltaisemme kumppanin kanssa voidaan kaikkia markkinointiin ja kasvuun tähtääviä asioita toteuttaa integroidusti, jolloin saadaan selkeä kuva kokonaisuudesta ja tekemiseen syntyy merkittävää tehokkuutta.

- Tavoitteenamme on kasvattaa asiakasyritystemme palveluiden ja tuotteiden kysyntää muita tehokkaammin. Tässä onnistutaan vain johtamalla markkinoinnin kokonaisuutta systemaattisesti kohti yrityksen kasvutavoitteita, kiteyttää Mäenpää.

Generaxion Oy on aloittanut toimintansa Suomessa virallisesti 1.11.2020. Yritys työllistää 150 työntekijää ja sillä on toimistot Helsingissä, Tampereella, Turussa, Lappeenrannassa ja Jyväskylässä. Yrityksellä on lukuisia rekrytointeja käynnissä ja se aikoo palkata aktiivisesti uusia työntekijöitä tulevan vuoden aikana.