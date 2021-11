Markkinointihatusta ei löydy kaikille sopivaa jänistä

Töllinen luonnehtii yhdeksi arjen ärsykkeiksi markkinoinnin paineet - välillä odotukset ovat niin korkealla että odotetaan jäniksiä hatusta. Taktinen mainonta on tehokasta, mutta kuten kaikki yrityksen kehitystoimet, myös markkinoinnin ja viestinnän on jatkuvasti tehtävä keskipitkällä aikavälillä näkyvää kehitystoimintaa. On pidettävä myös mielessä, että markkinointi ja liiketoiminta kulkevat käsi kädessä ymmärtäen toisiaan: yhdessä kommunikointi on yksi markkinoinnin johdon tärkeimmistä tehtävistä. Markkinoinnin on tuotava itsensä tykö ja tehtävä itsestään merkityksellinen liiketoiminnoille. Jos markkinoinnin johto epäonnistuu tässä tehtävässään, ei muu markkinointitiimi pysty olemaan liiketoimintaa ymmärtävä ja kasvattava osa.

Suurissa organisaatiollisissa muutoksissa Tölliselle vaikeinta on epäilys siitä, onko valittu suunta oikea. “Se helvetillinen epävarmuus, niin kyl se on riippumatta siitä, että mitä tehtävää organisaatiossa tai minkälaista muutosta vie, on mulla se vaikein asia”, kertoo Töllinen. Huoli ja epävarmuus kumpuavat hänen mukaansa siitä, että ei ole yhtä oikeaa vastausta, mikä olisi oikeanlainen organisoitumisen malli tai rakenne. Vaikka olisi pitkä kokemus- ja opintotausta, on osattava kartoittaa tilannetta ja kuunnella jokaista hetkeä erikseen, sekä löytää sitä kautta oikeat askeleet.

Muutokset organisaatioissa eivät tapahdu yhdessä yössä. Kun muutetaan generalistirooleista vahvoihin asiantuntijatiimeihin, vie toimenpide aikaa. Töllisen mukaan on tärkeää määrittää, kuka ohjaa tiimiä ja pitää huolen siitä, että suunta on oikea. Ilman markkinoinnin johtajaa helposti täytetään vain tämän ja huomisen päivän toteutuksia, jolloin jää katsomatta pidemmälle tulevaisuuteen. Tiimirakennetta on tutkittava ja kehitettävä yksilöiden oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan - organisaation johdon tulisi tarjota koulutusmahdollisuuksia muuttuvassa yrityksessä. Mitä yksilö osaa tänään, ei kerro sitä mitä hän osaa vuoden päästä. Osa muutosmatkaa ovat koulutus ja osaamisalueiden täydennys, kertoo Töllinen.

Millainen on markkinoinnin oikea osaaja 2020-luvulla? Mitä tuloksellisen markkinointitiimin johtaminen vaatii? Liity Tee Ite Paremmin -podcastin seuraan kuuntelemaan, kun Aarne Töllinen jakaa parhaat vinkkinsä markkinointiosaajien johtamiseen - myös kipeiden tilanteiden läpi.

