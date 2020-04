MarkkinointiKollektiivi ja MMA yhdistävät kanavansa koville joutuneiden eduksi

Koronaepidemia on iskenyt kovasti markkinointialaan, ja yhtenä isona kärsijänä ovat yrittäjinä ja freelancereina toimivat markkinointialan ammattilaiset. MarkkinointiKollektiivi ja Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA yhdistävät voimansa mahdollistaakseen merkittävää näkyvyyttä markkinoinnin alan yksittäisille tekijöille.

Koronakriisi koettelee markkinointialaa, ja ensimmäinen konkurssi uutisoitiin viime viikolla, kun perinteikäs mainostoimisto Dynamo & Son ilmoitti tilanteestaan. Konkurssien myötä irtisanotuksi joutuvien työsuhteisten lisäksi kriisi iskee kovasti myös yrittäjinä tai freelancereina toimiviin markkinoinnin ammattilaisiin.

Markkinointialan kaksi vahvaa yhteisöä, MarkkinointiKollektiivi ja Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA lanseeraavat yhteistyössä kanavan konkurssien ja irtisanomisten myötä työttömiksi joutuvien markkinoinnin alan ammattilaisten auttamiseksi.

Tänään lanseeratun ja laajasti molempien kanavissa näkyvän MarkkinointiOpas-konseptin keskiössä on oppimiseen ja oppien jakamiseen liittyvä videosarja. Sarja tulee pitämään sisällään asiantuntijavideoita markkinoinnin eri osa-alueilta. Videoihin haetaan oppaiksi koronan myötä työelämän kriisiin joutuneita. Ajatuksena on, että oppaat jakavat pieniä paloja osaamisestaan avuksi muille ja tekevät samalla omaa osaamistaan tunnetuksi.



MarkkinointiKollektiivin Marica Thorén kertoo idean syntyneen nopeasti. Hänen mukaansa tarve tälle on suuri.

– Tilanne kentällä on huolestuttava, ja monet tarvitsevat nyt apua ja oman osaamisensa esille tuomista. Huonoimmassa asemassa ovat pääsääntöisesti ulkoistetut alan freelancerit, joiden sopimukset laitetaan ensimmäiseksi katkolle, kun säästöjä etsitään. MarkkinointiKollektiivi on koko alan ammattilaisten soihdunkantaja, ja onneksemme yhdessä MMA:n kanssa löysimme yhteisen tavan auttaa meille molemmille tärkeää alaa.

MMA:n Tuula Sirén kertoo yhteistyökuvion olevan looginen myös heidän näkökulmastaan. MMA haluaa olla mukana auttamassa kaikkia alan ammattilaisia sekä tuomassa inspiraatiota.

– Tässä yhteistyössä toteutuvat molemmat puolet: konkurssien ja irtisanomisten myötä haasteelliseen tilanteeseen joutuneet ammattilaiset saavat isoa näkyvyyttä ja buustia itselleen ja toisaalta muut markkinoinnin ammattilaiset saavat sekä inspiroivaa että hyödyllistä oppia oman erikoisalueensa parhailta. Nykyinen kriisi näkyy alalla kaikille, ja on velvollisuutemme pyrkiä auttamaan aivan koko alaa. Monella on nyt myös tilanteen vuoksi mahdollisuus käyttää aikaa oman osaamisensa hiomiseen tai uusien taitojen haltuun ottamiseen.

Avoin haku MarkkinointiOppaiksi käynnistyi tänään MarkkinointiKollektiivin ja MMA:n verkkosivuilla. Ensimmäiset jaksot ilmestyvät vielä huhtikuun aikana.