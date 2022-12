Markkinointitoimistot Aava & Bang Oy ja Markkinointitoimisto Bermuda Oy yhdistyvät.

Kasvumarkkinointitoimisto Aava & Bang Euroopan kolmanneksi paras työpaikka! 11.9.2020 10:03:58 EEST | Tiedote

10.9.2020 on julkistettu Great Place to Work® Euroopan parhaat työpaikat ja listaus on varsin iloista luettavaa suomalaisen työelämän näkökulmasta. Kasvumarkkinointipalveluihin erikoistunut Aava & Bang Oy palkittiin keväällä Great Place to Work® 2020 -kilpailussa Suomen parhaana työpaikkana pienten organisaatioiden sarjassa ja yritys sijoittui koko Euroopan vertailussa loistavasti kolmanneksi ollen suomalaisista yrityksistä parhaalla sijalla. Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 3000 organisaatiota ja yli 1,5 miljoonaa työntekijää. Great Place to Work® listauksessa nostetaan esille yrityskulttuuritutkimuksessa erinomaisesti suoriutuneita organisaatioita.